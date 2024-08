Najlepsze książki na końcówkę wakacji. Nowości, które zbierają rewelacyjne recenzje

Końcówka wakacji to doskonała okazja, by zanurzyć się w pasjonujących książkach i wykorzystać ostatnie letnie dni na literacką podróż. Niezależnie od tego, czy szukasz wciągających powieści, które umilą ci czas na plaży, czy interesujących nowości literackich, które wzbogacą twój letni reading list, przygotowaliśmy przegląd książek, które z pewnością przyciągną twoją uwagę i umilą końcówkę sezonu. Sprawdź, co świeżego pojawiło się na półkach księgarń oraz co króluje na listach bestsellerów ostatnich tygodni i poszukaj czegoś dla siebie!

Dobre książki na końcówkę wakacji. Obiecujące nowości literackie

„It Ends with Us” – Colleen Hoover

Lily Bloom poznajemy w dniu pogrzebu jej ojca, gdy udaje się ona na dach pobliskiego apartamentowca, by oddać się rozmyślaniom. Spotyka tam przystojnego neurochirurga, Ryle'a Kincaida, z którym bardzo dobrze jej się rozmawia. Spędzają wspólnie trochę czasu, jednak później każde z nich udaje się w swoją stronę i sądzą, że już nigdy się nie spotkają. Lily przeprowadza się do nowego mieszkania oraz otwiera własny biznes – kwiaciarnię, którą prowadzi z sukcesami. Poznaje uroczą Alysson, z którą szybko się zaprzyjaźnia. Niebawem okazuje się, że jest ona siostrą Ryle'a. Drogi lekarza i Lily ponownie się przecinają. Rodzi się między nimi uczucie i powoli budują z pozoru idealny związek. Kiedy jednak na horyzoncie pojawia się przyjaciel z dzieciństwa i pierwsza miłość Lily, Atlas Corrigan, Ryle okazuje się zaborczy i chorobliwie zazdrosny. Silna i niezależna kobieta pod wpływem uczucia powiela schemat z własnego domu rodzinnego i staje się ofiarą przemocy domowej. Czy Atlas, który wiele zawdzięcza Lily, pomoże jej w trudnych chwilach?

„Bestseller” – Paulina Świst

W dniu szumnie zapowiadanej premiery bez śladu ginie znana pisarka. Czy tajemnicze zniknięcie to część starannie zaplanowanej kampanii marketingowej, czy kobiecie grozi prawdziwe niebezpieczeństwo?

W cieniu tej tajemnicy miastem wstrząsają brutalne morderstwa. Ofiary umierają w sposób wiernie odwzorowujący mroczne sceny z kultowych filmów grozy. Kto stoi za tymi zbrodniami? I czy ma coś wspólnego z zaginięciem autorki? W epicentrum horroru znajdują się nieustępliwa prokuratorka Nina Kermel oraz policjant Aleksander Aresowicz, który zmaga się z własnymi demonami. Wspólnie muszą odkryć prawdę, zanim mrok wchłonie ich całkowicie…

„Ręka Zegarmistrza” – Deaver Jeffery

Kiedy niespodziewanie dochodzi do tragicznej w skutkach katastrofy dźwigu na nowojorskiej budowie, Lincoln Rhyme i Amelia Sachs postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Pewna grupa polityczna twierdzi, że to ona stoi za masakrą, i grozi kolejnym atakiem za dwadzieścia cztery godziny, chyba że zostaną spełnione jej żądania. Zegar tyka, a rozwiązania zagadki wciąż nie ma…

Wszystko wskazuje na to, że do miasta powrócił Zegarmistrz, który pragnie spełnić groźbę zabicia Rhyme’a. Śledczy ścigają się z czasem, aby powstrzymać terrorystów… a Zegarmistrz jest ciągle krok przed nimi.

„Idea. Bitter” – P.S. Herytiera Pizgacz

Victoria Clark marzy o jak najszybszym opuszczeniu rodzinnego miasteczka i rozpoczęciu studiów medycznych. Liczy na to, że w końcu uwolni się od wieloletniego konfliktu z Nathanielem Mitchellem.

Chłopak, który w przyszłości przejmie rodzinny majątek, napsuł jej wiele krwi i sprawił, że znalazła się na językach wszystkich żądnych sensacji mieszkańców maleńkiego Naperville. Sprawę komplikuje fakt, że o ich bliscy żyją w przyjaznych stosunkach.

Niestety, podczas urodzin przybranego brata Nathaniela, Luke'a, dochodzi do nieoczekiwanych wypadków. Te zdarzenia zmuszają Victorię do podjęcia kroków mających na celu naprawę szkód.

Czy plan dziewczyny zostanie zrealizowany? Jaką rolę odegra w nim znienawidzony Nathaniel? Jaka „Idea” przyświeca Victorii?

„Wakacje pod morzem” – Marta Bijan

Odkąd jej mama zapadła w śpiączkę, szesnastolatka jest pod opieką starszego brata Roberta – jedynej osoby, którą jeszcze darzy sympatią i zaufaniem. Jako dzieci często spędzali rodzinne wakacje nad morzem, gdzie długie godziny na plaży dzielili z Filipem, zaprzyjaźnionym synem właścicieli Hotelu Bursztyn. Pewnego lata wyjazdy w tamte strony po prostu się skończyły. Bez wyraźnego powodu.

Dziesięć lat później Bursztyn i Filip znów pojawiają się w ich życiu. Tym razem rodzeństwo podejmuje letni staż w hotelu, w którym wszystko odbiega od normy. Goście zaczynają zachowywać się dziwnie, relacje między nastolatkami gęstnieją z dnia na dzień, a Bałtyk zdaje się wyrzucać na brzeg wszystkie zatopione przez lata tajemnice.

Leo wreszcie będzie musiała zmierzyć się z tym, co próbowała całe życie od siebie odsuwać – z prawdą.

„Wyluzuj, kobieto!” – Grochola Katarzyna

W życiu matki nadchodzi taka chwila, gdy musi zmierzyć się z największym przeciwnikiem – utratą kontroli. U Wiki ta utrata przybrała postać Agaty – narzeczonej syna, Piotrusia. Przecież to matka jest najważniejsza, to ona najlepiej o wszystko zadba. Wyluzować? Nigdy w życiu!

Czy chodzi o wieczne ogarnianie nieogarniętego życia rodzinnego? Czy może pępowinę, która oplata wszystkich dookoła? Czy o – narzucane nierzadko przez samą siebie – konwenanse i ograniczenia? Mistrzyni polskiej literatury obyczajowej mówi: czas dojrzeć, spuścić z łańcucha i się śmiać.

„Magiczna rana” – Dorota Masłowska

Trashowa powieść, która w obłąkańczo zabawny i zarazem śmiertelnie poważny sposób chwyta kawał współczesnej rzeczywistości. Przez karty książki przewijają się osobliwe, choć jakby skądś nam znane postaci: kobiety w rozsypce i bywalcy siłki, wystylizowani mieszczanie i świadome swoich praw małolaty. Widzimy je w najróżniejszych miejscach – w ekskluzywnych mieszkaniach, na wege weselu, w craftowej piekarni i przeznaczonym do rozbiórki hotelu. Postaci te napędzane są przez rozmaite fantazmaty, mniej lub bardziej wygórowane aspiracje i niemożliwe do zaspokojenia pragnienia.

