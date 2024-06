Dorota Gardias: Córka nie poszła do komunii. Nie chciałam, żeby zaliczała wierszyki, których nie rozumie

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Jestem bardzo ciekawa twoich marzeń. Śpiewanie jest na tej liście?

Dorota Gardias: Tak (…). Kiedy zachorowałam, miałam guza w piersi, zdałam sobie sprawę, tak dosłownie, z tego że w każdej chwili może się wszystko zmienić. Skończyć.

Takie zdanie gdzieś w „internetach” krąży, że ludzie na łożu z śmierci nie żałują tego, co zrobili, tylko tego, czego nie zrobili.

A ja śpiewam cały czas. Instrumenty w moim domu są w każdym kącie i oczywiście z nich korzystamy. Ja i moja córka, ponieważ ona gra na skrzypcach, też śpiewa.

I pomyślałam sobie, że skoro tak już się dzieje, to chcę robić rzeczy, które lubię i chcę się w tym realizować, i spełniać swoje marzenia.

Powiem szczerze, że los trochę mi sprzyjał. (…) Był bardzo huczny event na after party po festiwalu w Sopocie, gdzie razem z Krzysiem Skórzyńskim spontanicznie chwyciliśmy za mikrofony i prześpiewaliśmy całą imprezę dla naszych kolegów i koleżanek z TVN24.

Po tym wydarzeniu zostaliśmy zaproszeni do „Mask Singer” (…). Poczułam, żeby iść za ciosem i sobie w tym kierunku tuptać. I nie żałuję, ponieważ przestrzeń muzyczna wkomponowała się we wszystko, co robię. Daje mi to dużo satysfakcji, radości, ponieważ uwielbiam występować na scenie, uwielbiam śpiewać.

Zobacz fragment odcinka:

Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac.

Myślisz o takiej karierze muzycznej tak całkiem na poważnie?

To jest bardziej spełnianie marzeń dla siebie, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. Okazji do śpiewania mam bardzo dużo. Moim celem nie są duże sceny, ponieważ ja mam swoją przestrzeń zawodową i o nią dbam. Muzykowanie traktuję jako pasję. Moim celem nie jest robienie teraz kariery wokalnej.

Czyli to nie jest tak, że chcesz się ścigać z Dodą?

Na pewno nie. Myślę, że ciężko byłoby Dorotę doścignąć. Także absolutnie nie ten kierunek. Bardziej dla siebie, dla własnej satysfakcji.