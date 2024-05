Wojciech Kostrzewa o kulisach pracy nad „The Code”. „Nie było zapytań z Polski”

Wojciech Kostrzewa to polski kompozytor, aranżer i orkiestrator. Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Choć naszej kandydatce Lunie nie udało się awansować do tegorocznego finału Konkursu Piosenki Eurowizji, to niewątpliwym sukcesem jest udział polskiego kompozytora w pracy nad utworem Nemo „The Code”, który wygrał tegoroczną edycję.

– Poznaliśmy się przez wspólnych znajomych ze środowiska muzycznego przy okazji innego projektu zagranicznego – odpowiedział kompozytor na nasze pytanie, o to, jak nawiązał współpracę z ekipą pracującą z Nemo.

Zapytany o to, czy przy okazji ubiegłorocznych edycji Konkursu Piosenki Eurowizji albo tej dostał propozycję współpracy z Polski, odpowiedział, że nie.

Z Nemo pracowało aż sześciu producentów i, według Kostrzewy, „każdy w zespole twórczym oraz producenckim odpowiadał za poszczególne brzmienia oraz efekty”.

– Moją specjalnością jest muzyka klasyczna i symfoniczna i to właśnie te elementy dodałem do produkcji „The Code”. Powstała też orkiestrowa wersja utworu Nemo „The Code (Orchestral Version)”, która jest w całości moją aranżacją i można ją znaleźć w serwisach streamingowych oraz na YouTube – dodał kompozytor.

– Kulisy powstawania utworu można obejrzeć w Internecie na stronie Suisa (Szwajcarskiej Spółdzielni Autorów i Wydawców Muzycznych – red.), gdzie Nemo, Benji, Linda i Lasse (autorzy – red.) opowiadają o historii „The Code”. Etap tworzenia elementów orkiestrowych nastąpił później – zaznaczył. Ponadto za mastering „The Code” odpowiadał Austriak polskiego pochodzenia, Nikodem Milewski.

Jak powstają eurowizyjne hity? „Złożony proces wyboru piosenek”

Fani Eurowizji, w tym użytkownicy TikToka doszukiwali się podobieństw między „The Code” a „Gladiatorem” polskiego artysty Janna, który w 2023 roku bez powodzenia ubiegał się o reprezentowanie Polski w krajowych preselekcjach „Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję! 2023”. Stąd moje pytanie, czy Wojciech Kostrzewa brał pod uwagę współpracę z Jannem, być może przy okazji kolejnych preselekcji.