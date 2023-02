Eurowizja 2023. Nowa teoria na temat przegranej Janna

Za nami koncert „Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!”, podczas którego widzowie i jurorzy wyłonili reprezentanta Polski w Liverpoolu. Okazało się, że wygrała Blanka, ku ogromnemu niezadowoleniu widzów i internautów. Uznali nawet, że wyniki były ustawione, a Telewizja Polska ogłosiła zwycięstwo wokalistki o kilka godzin wcześniej.

Widzowie rozczarowani wynikami Eurowizji

Wyniki głosowania wzbudziły w widzach i internautach spore wątpliwości. Wydawało się bowiem, że to Jann wygra – miał duże wsparcie fanów. Okazało się jednak, że jurorzy, na czele z Edytą Górniak, zdecydowali inaczej i zwyciężyła Blanka. Sama wokalistka była tym zaskoczona, o czym opowiedziała w rozmowie z Plejadą.

TVP opublikowało w mediach społecznościowych dokładną punktację. Mimo że Jann otrzymał 18 tysięcy głosów od widzów, a Blanka zaledwie sześć tysięcy, to zgodnie z grafiką była to tylko różnica dwóch punktów. Natomiast jury przyznało 12 punktów zwyciężczyni, a wokaliście z drugiego miejsca siedem.

Nowa teoria na temat przegranej Janna

Teraz na jaw wyszło, że jeden z jurorów miał mieć pewne zastrzeżenia co do scenicznego wizerunku Janna. Taką opinię wystosował redaktor serwisu Eurowizja.org, Mieszko Czerniawski. Mężczyzna twierdzi, że jeden z jurorów ostro ocenił strój wokalisty i mimo że sugerował to Jannowi, to gwiazdor miał nic z tym nie zrobić.

– Krąży plotka, że jeden z członków jury miał sugerować, że strój Janna jest nieodpowiedni, jest zbyt kontrowersyjny, a w dodatku pojawiają się błędy związane z... choreografią. No i może być ciężko, jeśli chodzi o dużą liczbę punktów. No i cóż... Wiem, że clue z tej plotki jest taki, że Jann i cała ekipa Janna wysłuchała, natomiast nic nie zmieniła – powiedział Czerniawski.

W jury zasiadali Edyta Górniak, Marek Sierocki, Agustin Egurrola, dyrektorka programowa TVP Aneta Woźniak oraz dyrektor radiowej Jedynki Marcin Kusy. Dziennikarz nie zdradził jednak, od kogo Jann miał usłyszeć wspomnianą teorię.

