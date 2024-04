Były prezenter TVP „na robocie” z wałkiem w dłoni. „Trzeba być twardym”

Jeden z internautów opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie Krzysztofa Ziemca malującego ściany w Irlandii. „A tymczasem z okolic Dublina takie obrazki... Ktoś rozpoznaje?” – napisał. Były prezenter TVP postanowił odnieść się do sytuacji.

Ziemiec udostępnił na swoim profilu tę samą fotografię. „Podczas pracy lubię posłuchać muzyki z Wysp. Z lat młodości” – poinformował, dołączając do wpisu link do utworu Happy House zespołu Siouxsie and the Banshees. O charakter jego zajęcia w komentarzach dopytywali użytkownicy.

„Wykonuję polecenia. Każą malować, to maluję. Praca to praca. Myślenie jest w wojsku, a nie na budowie” – przekazał. Podziękował też za wszelkie słowa wsparcia i odpowiedział mniej przychylnym internautom. „Rozumiem, że trzeba zacisnąć pasa po utracie lukratywnej pensji w TVPiS, ale że do tego stopnia?” – napisał jeden z nich. „Trzeba być twardym! Idę spać. Bo od rana job!” – skwitował.

To samo zdjęcie pojawiło się również na profilu Ziemca w serwisie Instagram. „Tymczasem taka sytuacja.”.. – napisał dziennikarz, dodając hasztagi: „praca”, „malowanie” i „Irlandia”. Prezenter udzielił również komentarza portalowi Wirtualnemedia.pl. – Przebywam teraz w pracy. Wrócę po majówce. Jestem na robocie, efekty będą mam nadzieję pozytywne – powiedział.

W marcu Telewizja Polska poinformowała o zakończeniu współpracy z Ziemcem „na mocy porozumienia stron”. Prezenter wciąż prowadzi audycję „Gość Krzysztofa Ziemca” na antenie RMF FM. Kilka dni temu zapraszał internautów na rozmowę z byłym ambasadorem RP w Iraku i Arabii Saudyjskiej Krzysztofem Płomińskim. „Co dzieje się na Bliskim Wschodzie? Polecam analizę Pana ambasadora” – zachęcał w ostatni weekend.

