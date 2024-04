Celine Dion opowie o zmieniającej jej życie chorobie. To „list miłosny do fanów”

Celine Dion jest uważana za ikonę. Sprzedała ponad 200 mln egzemplarzy swoich płyt na całym świecie. Stworzyła takie hity jak „My Heart Will Go On”, „All by Myself”, „My Heart Will Go On” czy „The Power od Love”.

W grudniu 2022 roku za pośrednictwem swojego Instagrama artystka ogłosiła światu, że choruje na zespół sztywności uogólnionej. Osoby chore na to schorzenie doświadczają sztywności całego ciała, którym towarzyszą bolesne i bardzo silne skurcze mięśni, nasilane przez bodźce egzogenne, ruchy lub emocje. Skurcze prowadzić mogą do zniekształceń kręgosłupa, przerwania mięśni i złamań kości. Z tego względu chory może też upadać – trudno mu utrzymać koordynację ruchową.

Choroba sprawiła, że wokalistka była zmuszona odwołać światową trasę koncertową. Kilka miesięcy później media informowały, że Celine Dion sprzedała swój dom w Las Vegas za 30 mln dolarów i wróciła do swojej rodzimej Kanady, gdzie mieszka jej rodzeństwo.

Celine Dion opowie o swojej chorobie w dokumencie

Wyreżyserowany przez nominowaną do Oscara Irene Taylor dokument „I am: Céline Dion” to głęboki, poruszający oraz szczery wgląd w życie prywatne ikony i supergwiazdy międzynarodowej sceny muzycznej. Film, który jest swoistym listem miłosnym do fanów, ukazuje walkę Céline Dion ze zmieniającą jej życie chorobą.Dokument podkreśla rolę muzyki, która od zawsze była przewodnikiem artystki, a także niezłomność jej ducha.

Produkcją dokumentu zajęli się Irene Taylor, Stacy Lorts i Julie Begey Seureau z Vermilion Films oraz Tom Mackay z Sony Music Vision. Dave Platel i Denis Savage pełnią role producentów wykonawczych dla Les Productions Feeling wraz z Shane'em Carterem dla Sony Music Entertainment Canada i Kristą Wegener dla Sony Music Vision. Prawa do sprzedaży filmu zostały wynegocjowane przez Sony Music Vision.

Film „I am: Céline Dion” zadebiutuje na Prime Video 25 czerwca.

