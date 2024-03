Nowe informacje w sprawie ekstradycji Stuu

Kilka miesięcy temu wybuchła największa afera polskiego internetu „Pandora Gate”, w którą zamieszani są twórcy ze środowiska minecraftowego. Sprawę nagłośnił czołowy polski YouTuber, Sylwester Wardęga, który zebrał dowody i zeznania rzekomych świadków. Jednym z podejrzanych okazał się Stuart B., znany jako Stuu, który miał nawiązywać kontakty i spotykać się z małoletnimi dziewczynkami.

Celebryta ma już postawione zarzuty. W rozmowie z portalem Wirtualne Media w listopadzie 2023 roku Szymon Banna, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazał, że mowa paragrafach dotyczących „seksualnego wykorzystania osób małoletnich poniżej 15. roku życia oraz rozpijania małoletnich”. Za Stuu wystawiony został także list gończy.

Ważna informacje w sprawie ekstradycji Stuu do Polski

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, po zajęciu się sprawą celebryty, uzyskała także nakaz jego aresztowania, wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie oraz skierowała wniosek o wydanie podejrzanego do Polski. Początkowo zakładano, że brytyjski sąd zdecyduje o sprawie już w połowie listopada 2023 roku, lecz kwestia ta do tej pory nie została sfinalizowana. Postępowanie nadal jest w toku, trwa ono już ponad 5 miesięcy. Nie jest to jednak winą polskich organów ścigania.

– Bieg procedury ekstradycyjnej z uwagi na to, że toczy przed sądem brytyjskim, w którym polska prokuratura nie korzysta z przymiotu strony, jest niestety niezależny od nas – wyjaśnił w nowym wywiadzie dla portalu Pudelek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna.

Dopiero po przeprowadzeniu procedury ekstradycyjnej, możliwe będzie wykonywanie innych czynności wyjaśniających oraz przesłuchanie Stuu przez polskie organy ścigania.

Stuart B. „Stuu”. Co zarzuca się YouTuberowi?

31-letni Stuart B., urodzony w Londynie i na co dzień mieszkający w Wielkiej Brytanii, zasłynął nieco ponad 10 lat temu tworząc materiały z popularnej wówczas gry „Minecraft”. Wówczas znany był pod pseudonimem „Polski Pingwin”.

Jeden z pomysłodawców „Teamu X”, a także współzałożyciel agencji zrzeszającej znanych twórców internetowych „Spotlight Agency”, już na początku swojej kariery, w 2014 roku, miał wymieniać się „dwuznacznymi” wiadomościami z wówczas 13-letnią dziewczyną. Z upublicznionych wiadomości wynika, że YouTuber wielokrotnie miał proponować jej spotkania, a do jednego miało nawet dojść.

Poza Sylwestrem Wardęgą tematem Stuarta B. zajął się m.in. dziennikarz Jakub Wątor. Dotarł on do Oli, influencerki posługującej się pseudonimem „Olciak93”, która przed laty była w bliskich, przyjacielskich stosunkach z youtuberem. Wówczas była 13-,14-latką. „Stuu” miał prosić ją o wysłanie „miłych zdjęć”, w rozmowie miał tworzyć aluzje seksualne. Do całej rozmowy Wątora z influencerką udostępnionej na platformie „YouTube” dołączone są tzw. „screenshoty”, które mają przedstawiać oryginalny zapis wiadomości wymienianych z o wiele starszym twórcą.

Po tym materiale prawnik B. przesłał do wielu osób, w tym Wątora, oświadczenie o planowanym podjęciu kroków prawnych. Zarzucono w nim manipulację faktami i podkreślono, że sam „zainteresowany” już przed laty wycofał się z działalności publicznej. Później pojawiły się jednak dalsze zarzuty względem Stuarta B.

W materiale Sylwestra Wardęgi, przedstawiającym wyniki jego śledztwa, wspomniane zostało przyjęcie z 2018 roku. Miało ono mieć miejsce w mieszkaniu youtubera, a udział w nim miały brać m.in. 14 i 15-letnie dziewczyny. Ponadto na „imprezie” mieli być także inni popularni wówczas twórcy – „Kruszwil” i „Kamerzysta”.

Podczas przyjęcia, z którego materiały wideo przedstawia Sylwester Wardęga, nastolatki miały pić podany przez internetowych twórców alkohol. Jedna z dziewczyn w rozmowie z Wardęgą opowiedziała, że nagle straciła świadomość i obudziła się dopiero następnego dnia rano w łóżku ze Stuartem B.

Przez lata twórczości internetowej Stuart „Stuu” B. na swoim głównym kanale w platformie YouTube zebrał 4,23 mln subskrypcji i opublikował 1,3 tys. filmów, które zostały odtworzone ponad miliard razy.

