Zadebiutował zwiastun 2. części „Rebel Moon”. Tym razem będzie lepiej?

Zack Snyder, twórca takich filmów, jak „300”, „Człowiek ze stali” i „Armia umarłych”, powraca z drugą częścią „Rebel Moon”, epicką produkcją z gatunku science fantasy. Film podzielony został na dwie części, ze względu na zbyt długi metraż. Pierwsza z nich, „Rebel Moon – Część 1: Dziecko ognia”, miała premierę w grudniu 2023 roku. Druga zadebiutuje już w kwietniu tego roku, a Netflix już zachęca do oglądania, pokazując widzom najnowszy zwiastun.

Już przy okazji premiery pierwszej części, producenci informowali, że jeżeli seria odniesie sukces, fani gatunku mogą liczyć na rozwój uniwersum. „Rebel Moon – Część 1: Dziecko ognia” ma w serwisie Filmweb ocenę 5,1/10 od widzów i 4/10 od krytyków. Za fabułę „Rebel Moon” odpowiadają te same osoby, z którymi Snyder współpracował przy swoim poprzednim netfliksowym przedsięwzięciu, „Armii umarłych”, czyli Shay Hatten i Kurt Johnstad, a także Bergen Swanson i Sarah Bowen.

„Rebel Moon – część 2: Zadająca rany”. O czym opowie?

„Rebel Moon – część 2: Zadająca rany” to kontynuacja epickiej sagi Kory i ocalałych żołnierzy gotowych na najwyższe poświęcenia. Szykują się oni do walki obok dzielnych mieszkańców Veldt w obronie ich niegdyś spokojnej wioski, a teraz nowej ojczyzny tych, którzy stracili własne w walce z Macierzą. Tuż przed starciem z wrogiem żołnierze muszą zmierzyć się jeszcze z prawdami o własnej przeszłości, które ujawniają powody, jakie pchnęły ich do walki. Kiedy brutalne imperium z całą mocą uderza w rodzącą się rebelię, zadzierzgują się nierozerwalne więzi, objawiają się bohaterowie i rodzą się legendy.

Zobaczcie pierwszy, udostępniony przez Netflix, zwiastun filmu:

W obsadzie filmu pojawili się: Obsada: Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae, and Anthony Hopkins as the voice of 'Jimmy'. Also starring Staz Nair, Fra Fee, Cleopatra Coleman, Stuart Martin, Ingvar Sigurðsson, Alfonso Herrera, Cary Elwes, Rhian Rees, Elise Duffy, Sky Yang, Charlotte Maggi, Ray Fisher.

Kiedy premiera drugiej części „Rebel Moon” na Netflix?

Film „Rebel Moon – część 2: Zadająca rany” zostanie dodany na platformę Netflix już 19 kwietnia 2024 roku.

