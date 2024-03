Michał Koterski: Może mnie za to skarcicie, ale ludzie! To jest pier...ec! Dzieci muszą mieć dzieciństwo

Paulina Socha-Jakubowska, Wprost”: Czy ty jeszcze czegoś się w życiu boisz?

Michał Koterski: Wydaje mi się, że wszyscy się boimy, każdy ma lęki. Chyba tylko psychopata się nie boi.

Myślę, że im dalej w las, to w różnych sferach mojego życia, w których mam większą świadomość, bycia, istnienia, występują różne lęki: od lęków egzystencjalnych i takich codziennych, z którymi wszyscy się zmagamy (…). Zobacz, co się dzieje za naszą granicą i co może się dziać w dzisiejszych czasach i przy dzisiejszych sąsiadach, bo z ich nieobliczalnością, wszystko może zdarzyć.

Zresztą po wydarzeniach związanych z COVID-em, kiedy wydawało nam się, że każdy ma świetnie zaplanowane życie na kilka lat do przodu… Często się mówi: „Chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swoich planach”. I właśnie te wszystkie plany runęły w ciągu jednego dnia i też nie wiedzieliśmy, co będzie.

I tych lęków jest naprawdę dużo, z rodziną, i z bytem, i czy dam radę jako mężczyzna zapewnić im poczucie bezpieczeństwa, dobrobyt.

Mój syn idzie zaraz do szkoły. Ja się całe życie bałem szkoły, więc nie sądzę, żeby on miał inne poczucie, bo szkoła to zawsze jednak wymagania, oceny, rywalizacja, to są po prostu emocje, które są trudne do dźwignięcia dla małych istot (…).

Wiesz dlaczego zapytałam o ten strach? Bo wziąłeś udział w programie, który niedługo będzie można oglądać w TTV. Program nosi tytuł „Back to School. Prawdziwy egzamin” i polega na tym, że kilkoro dorosłych ludzi, bardzo znanych, zdecydowało się poddać eksperymentowi, wrócić do szkoły i wystawić na ocenę nie tylko nauczycieli, którzy egzaminowali i odpytywali z wiedzy na poziomie szkoły podstawowej, ale też na ocenę widzów. Nie bałeś się tego? Ja widziałam już dwa odcinki, w programie padają dość banalne pytania, a wy wypadacie delikatnie to ujmę – dość słabo.

Na pewno jakiś lęk odczuwałem, ale generalnie z takim, „co ludzie powiedzą” to ja się zmagam od lat, od dziecka można powiedzieć, począwszy od tego, że będąc synem swojego ojca cały czas podlegałem ocenie.