Córka Artura Żmijewskiego ogłosiła zaręczyny w Dzień Kobiet. Jej partnerką jest amerykańska wokalistka

Decyzja Ewy Żmijewskiej o publicznym ujawnieniu tego szczególnego momentu życia nie tylko odzwierciedla głębokie uczucie, które jest pomiędzy partnerkami, ale także przekazuje ważny komunikat o akceptacji i nadziei na zmiany.

Partnerka Ewy Żmijewskiej

Artur Żmijewski, znany z licznych sukcesów w karierze aktorskiej, ma również szczęście w życiu prywatnym. Od ponad trzydziestu lat jest mężem Pauliny Żmijewskiej i razem doczekali się trójki dzieci, w tym Ewy, która od wielu lat jest w stałym związku z Shandy Casper, amerykańską wokalistką. Choć w Polsce temat związków partnerskich wciąż jest dyskusyjny, dla rodziny Żmijewskich akceptacja nie stanowiła problemu. W rozmowie z Plejadą Ewa podkreślała, że nigdy nie musiała ukrywać swojego związku, a jej partnerkę rodzina traktuje jak członka rodziny.

instagram

Jednak to, co ogłosiła w Dzień Kobiet, było zaskoczeniem dla wielu osób. Ewa Żmijewska, wraz ze swoją ukochaną Shandy Casper, ujawniły, że są narzeczonymi już od pewnego czasu. To nie pierwszy raz, kiedy para otwarcie mówi o swojej relacji, ale ogłoszenie zaręczyn miało szczególne znaczenie, zwłaszcza w kontekście obchodzonego Dnia Kobiet.

– Wszystko jasne, tym bardziej jesteśmy zainteresowane związkami partnerskimi. To nie nowość, to się stało z dwa lata temu – wyznały w wywiadzie z Plejadą. Te słowa nie tylko świadczą o głębokim uczuciu, jakim darzą się narzeczone, ale także o gotowości do podjęcia kolejnego kroku w swoim związku. Jest to również wyraz ich wsparcia dla zmian w polskim prawie, które umożliwiłoby zawieranie małżeństw osób tej samej płci.

Związki partnerskie w Polsce

Temat związków partnerskich jest coraz częściej poruszany w Polsce, zarówno w mediach, jak i w dyskusjach publicznych. Wiele osób, w tym znani artyści jak Andrzej Piaseczny, otwarcie opowiada się za wprowadzeniem tych zmian. Ewa i Shandy również dołączają do tego grona, wyrażając nadzieję na szybkie zmiany w polskim prawie.

instagram

– To jest krok, na który wszyscy czekają i który wiele ułatwia. Kibicujemy, żeby to się stało jak najszybciej. Nie wiem, czy będziemy pierwszą parą, która z tego skorzysta, ale zdecydowanie o tym myślimy – podkreślają narzeczone. Ich otwarta postawa i gotowość do publicznego dzielenia się swoimi uczuciami może być inspiracją dla wielu osób, które również marzą o możliwości wzięcia ślubu z osobą, którą kochają, bez względu na płeć czy orientację seksualną.

Historia Ewy Żmijewskiej i Shandy Casper to nie tylko piękna opowieść o miłości, ale także przypomnienie o konieczności akceptacji i równości w społeczeństwie. Ich decyzja o ogłoszeniu zaręczyn w Dzień Kobiet jest wyrazem siły, determinacji i nadziei na lepszą przyszłość dla wszystkich osób, bez względu na ich orientację seksualną.

