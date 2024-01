Mariusz Borek zmarł w wieku 50 lat. Był założycielem zespołu disco polo Skalar

„Dzisiaj dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci naszego kolegi oraz dawnego współpracownika Mariusza Borka. Założyciela oraz wokalisty zespołu Skalar. Składamy najszczersze kondolencje rodzinie Mariusza” – przekazano w mediach społecznościowych zespołu Skalar.

Portal discopolo.info podaje, że przyczyną zgonu był zawał serca. „Jego odejście wywołało falę smutku i żalu wśród fanów oraz kolegów z branży” – podano. Z nekrologu, który pojawił się na Instagramie zespołu wynika, że msza święta zostanie odprawiona 9 stycznia o godzinie 10:00, a pożegnanie odbędzie się na cmentarzu w Łapach.

„Mariusz do zobaczenia po drugiej stronie, mówią że lepszej i spokojniejszej. To MY stworzyliśmy coś, co zostanie na zawsze „SKALAR”. Pamiętam początki, jakie były wielkie plany, chcieliśmy żeby o nas było głośno. I udało się, słyszała nasz cała Polska. Pierwsze koncerty, nowe wyzwanie, ale daliśmy radę. Mamy wspólną historie, która nigdy nie zginie, mamy nasze wspomnienia które zawsze zostaną w pamięci” – czytamy w pełnym emocji wpisie.

Jak podkreślają koledzy z zespołu, w pewnym momencie ich drogi się rozeszły. „Każdy z nas poszedł w swoja stronę, tak miało być, tak to było gdzieś zapisane. Jeszcze się spotkamy, tam, gdzie każdy z nas będzie i zagramy razem na jednej scenie” – piszą członkowie Skalar.

Skalar to jeden z zespołów nurtu polskiej muzyki tanecznej (disco polo) założony przez Mariusza Borka i Ireneusza Perkowskiego w 1991 roku w Brańsku. Jednak na rynku muzycznym udało im się zaistnieć dopiero po 7 lat. Wszystko za sprawą pierwszego teledysku do utworu „Powiedz mi”. Materiał zrealizowano w 1998 r. w Nowym Jork.

