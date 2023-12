Na czworaka przez galerie handlowe. Polski trend podbija TikToka

TikTok stał się miejscem, które przyciąga praktycznie każdego użytkownika. Krótkie i lekkie filmiki dostarczają rozrywki i relaksu po intensywnym dniu pracy czy szkoły. Wśród nich bardzo szybko pojawiają się różnorodne trendy, które zazwyczaj są kreowane przez znanych twórców lub wynikają z nagłych zdarzeń, które aktualnie omawiane są w mediach. Tym razem jednak, to mała grupa chłopaków zdobyła ogromną popularność. Pod nazwą „CRAWLY”, postanowiła wprowadzić do TikToka swój własny, niecodzienny trend.

Nie wszystkie trendy na TikToku cieszą się pozytywnym odbiorem, a czasem zaskakują kontrowersyjnym charakterem. Takie kontrowersje zdają się być doskonałym sposobem na zdobycie popularności, co doskonale rozumieją twórcy z „CRAWLY”.

Chodzą na kolanach w galeriach handlowych

W sieci można znaleźć wiele niepokojących treści, które przekraczają granice bezpieczeństwa czy dobrego smaku. Niemniej jednak, pomimo ewentualnych zastrzeżeń, ludzie są gotowi zrobić niemal wszystko dla wyświetleń i „łapek w górę”.

W przypadku grupy „CRAWLY”, ich twórczości towarzyszy kontrowersyjny trend polegający na poruszaniu się na kolanach po przestrzeniach publicznych, zwłaszcza w centrach handlowych. Inicjatorem tego pomysłu był pewien tiktoker, który zaczynał sam, ale z biegiem czasu dołączyło do niego więcej osób. Widok grupy osób poruszających się na czworaka po galeriach handlowych, przypomina sceny z filmów o apokalipsie zombie.

Specjalne spotkania w galeriach handlowych

Kanał „CRAWLY” rozrósł się na tyle, że organizowane są specjalne spotkania w galeriach handlowych, podczas których nagrywane są kolejne nietypowe filmiki. To zjawisko zyskało popularność nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Nie brakuje jednak osób, które z wyraźnym zdziwieniem i dezaprobatą podchodzą do tego nowego trendu. W komentarzach internauci wyrażają swoje zdanie na temat tego zjawiska: „Dokąd zmierzamy?”, „To jest chyba bardziej powód do smutku i żalu niż do dumy”, „Gdyby nikt tego nie grał, to bym w to nie uwierzył”.

Tak czy inaczej, TikTok w Polsce znowu zaskakuje nietypowym i kontrowersyjnym trendem. Prawdopodobnie jest to jedynie chwilowy przypływ popularności. Jedno jest pewne – TikTok nadal pozostaje miejscem, gdzie kreatywność spotyka się z kontrowersją, a twórcy poszukują nowatorskich sposobów zdobycia uwagi i popularności.