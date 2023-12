Kazik rzucił alkohol i mięso. Teraz ogłosił „likwidację trzeciej trucizny”

Kult odwoływał koncerty w październiku. „Z uwagi na hospitalizację Kazika”

W październiku ze względu na zły stan zdrowia Kazika Kult musiał odwołać dwa koncerty. „Z uwagi na dzisiejszą hospitalizację Kazika najbliższe koncerty w HAMBURGU i BERLINIE są ANULOWANE i zostaną przeniesione na inny termin” – przekazał zespół.

W komunikacie nie przekazano, z jakimi dolegliwościami zmaga się lider kapeli. Sądząc po rychłym powrocie zespołu na trasę już w listopadzie, to nie było nic poważnego.

Kazik w trakcie hospitalizacji został poddany zabiegowi. Wygląda na to, że to zmotywowało go do zmiany nawyków. W nagraniu opublikowanym na Instagramie pochwalił się, że rzuca „kolejną truciznę”, po tym jak wyeliminował ze swojego jadłospisu mięso i alkohol.

Okazuje się, że przejście na dietę wegetariańską ma dobry wpływ na wydajność trawienia, poprawia funkcjonowanie jelit, a także zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu pokarmowego.

– Drodzy moi, to jest ostatni papieros, jaki palę – stwierdził na nagraniu. Później Kazik ujawnił, że na w tym roku wyeliminował dwie inne „trucizny”.

– Ten rok chcę zamknąć likwidacją trzech trucizn w moim życiu. W styczniu był to alkohol, pod koniec albo na początku maja było to mięso, teraz ostatni papieros. Proszę mi życzyć powodzenia w tym pozbawieniu się tej trylogicznej trucizny – dodał.

Fani życzą powodzenia Kazikowi. "Powodzenia, mistrzu"

W komentarzach posypały się wyrazy szacunku i życzenia powodzenia dla Kazika. „Trylogiczna trucizna to dobry tytuł na piosenkę. Powodzenia”. „Powodzenia, mistrzu! Dasz radę, kto jak nie ty”.

Nie zabrakło również opinii fanów wyrażających brak zrozumienia dla wyeliminowania z diety mięsa. „Z tym mięsem to przesadziłeś, Kazik” czy „Mięsko? O wiele gorszą trutką zmieniającą chemię mózgu jest cukier”.