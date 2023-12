Kabarety powracają do telewizji. Robert Górski znalazł nową stację po usunięciu z Polsatu

Decyzja Polsatu o wycofaniu kabaretów przed wyborami była związana z politycznym charakterem niektórych skeczy. Mimo obietnic powrotu programu po wyborach, "Młodzi i moralni" nie wrócili na antenę, co wywołało rozgoryczenie kabareciarzy i ich fanów.

Artyści podkreślili, że takie zachowanie jest nielojalne. Głos zabrał także Robert Górski, gospodarz programu. On także nie krył zdziwienia i pokreślił, że jego zdaniem powody decyzji mogą być polityczne. – Nie znam żadnego uzasadnienia. Nie rozumiem tego, program jest jedynym sukcesem stacji w nieudanej ramówce, a mimo to spada. Może Polsat podpływa pod tonącą TVP, żeby podjąć rozbitków i przejąć na najbliższe lata jej rolę. Wizerunkowo to wygląda fatalnie – stwierdził. Mimo że redakcja wspomnianego medium skontaktowała się z Edwardem Miszczakiem, to ten odmówił przedstawienia stanowiska.

Zarzuty o cenzurę w Polsacie

Robert Górski nie ukrywał swojego zażenowania całą sytuacją, a Robert Korólczyk wydał oświadczenie, w którym pojawiły się zarzuty o cenzurę.

– „Z naszego programu najpierw zniknął jeden skecz, potem zawieszono emisję do wyborów, kolejnym terminem emisji był 12 listopada, a teraz przypuszczamy, że nasi widzowie odcinków wcale nie zobaczą. Przypuszczamy, dlatego że wszystkie działania stacji podejmowane były bez jakichkolwiek ustaleń z nami. Na tę rozmowę wciąż czekamy. Dlatego uważamy, że dalsza nasza współpraca z Polsatem na obecnych warunkach nie jest możliwa” – napisał Korólczyk w oświadczeniu.

Kabarety z Górskim w nowej telewizji

Na szczęście dla tęskniących za śmiechem, satyrycy znaleźli nową przystań. Ich program zatytułowany „Mistrzowie kabaretu” zadebiutuje na antenie Telewizji WP w niedzielę, 3 grudnia 2023 r., o godzinie 20.00. Fanów należy jednak przygotować do krótkiej przerwy, ponieważ kolejne nowe odcinki pojawią się dopiero w lutym 2024. Oznacza to, że widzowie będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale na pewno warto będzie czekać na powrót ulubionych kabareciarzy.

Czytaj też:

Viaplay podało nowy termin wyjścia z Polski. Ważne wieści dla kibiców sportuCzytaj też:

Hołownia o „fejmie i hypie” wokół Sejmu. „Mnie to bardziej przeraża”Czytaj też:

Krzysztof Ibisz o śmierci Gabriela Seweryna. „Co jest z nami nie tak?”