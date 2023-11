W „Endgame” ujawniono personalia rasisty, o którym mówiła Markle? Druk wstrzymano

28 listopada miała miejsce premiera książki „Endgame”, autorstwa brytyjskiego dziennikarza Omida Scoobie'go. 42-latek od lat bada kulisy życia rodziny królewskiej.

Książka wzbudziła ogromne zainteresowanie niemal na całym świecie. Przetłumaczono ją m.in. na język niderlandzki. Czytelnicy z Holandii, którzy na bieżąco śledzą życie księcia Harry'ego i Meghan Markle, byli zdumieni faktem, że w wydaniu książki zasugerowano, kto miał rzekome „obawy” związane z kolorem skóry Archi'ego.

Błąd w druku

Okazuje się jednak, że doszło do pomyłki. „The Guardian” poinformował, że Omid Scobie zaprzeczył, by miał kiedykolwiek zdradzić personalia tzw. „królewskiego rasisty”. Wszystkiemu winny jest błąd wydawnictwa, co powielono następnie w holenderskich mediach.

„The Guardian” podaje, że Omid Scobie wystąpił w programie „RTL Boulevard”, emitowanym na kanale RTL 4. Wyjaśnił tam, że książka została wydana w kilku językach, a on „nie mówi po holendersku”. – Ale jeśli pojawiły się błędy w tłumaczeniu, jestem pewien, że wydawcy mają to pod kontrolą – powiedział. Dodał, że osobiście napisał i redagował jedynie wersję wydaną w języku angielskim. Podkreślił, że nigdy w żadnej wersji, za którą odpowiada, na pewno nie padło imię i nazwisko osoby, o której w przeszłości mówiła Meghan Markle.

42-latek wie jednak, kogo miała na myśli Markle, co przyznał w „Good Morning America” – programie „śniadaniowym” amerykańskiej stacji ABC.

Słynny wywiad z 2021 roku

Tu warto przypomnieć o słynny wywiad Oprah Winfrey (amerykańska prezenterka i prowadząca jednego z najpopularniejszych talk-show w Stanach Zjednoczonych – „The Oprah Winfrey Show”) z parą, wyemitowany w 2021 roku. – Kiedy byłam w ciąży, trwały rozmowy o tym, jak ciemna może być jego [Archi'ego – red.] skóra, kiedy się urodzi – zdradziła Markle. Archie Mountbatten-Windsor na świat przyszedł w maju 2019 roku – jest siódmy w linii sukcesji do brytyjskiego tronu.

„Rozmowy”, o których wspominała Markle, członkowie rodziny królewskiej prowadzić mieli rzekomo z księciem Harrym. Niepokoje pojawiły się, bo Markle jest mulatką. Rodzina królewska wydała natomiast po publikacji nagrania z Oprah Winfrey oświadczenie. „Poruszone [w wywiadzie – red.] kwestie, szczególnie te dotyczące rasy, są niepokojące. Chociaż niektóre wspomnienia mogą się różnić, są one traktowane bardzo poważnie i rodzina zajmie się nimi prywatnie. Harry, Meghan i Archie zawsze będą ukochanymi członkami rodziny” – czytamy.

Autor „Endgame” opisuje, że po rozmowie z Oprah Winfrey para omawiała tę trudną kwestię w prywatnej korespondencji z Karolem. Markle napisała list, w którym „wyraziła obawy dotyczące nieświadomych uprzedzeń w rodzinie królewskiej” – podaje brytyjski dziennik. Ponoć była to odpowiedź na wcześniejszy list Karola, który wyraził swój smutek, związany z podziałem rodziny królewskiej. Ponoć zarówno on, jak i Markle w końcu przyznali, że niefortunna uwaga o rasizmie tak naprawdę nie miała być odebrana jako przytyk, złośliwość. Matka Archi'ego miała też stwierdzić, że nie zarzuca rodzinie królewskiej rasizmu, ale zwróciła uwagę na swój niepokój związany z nieświadomymi uprzedzeniami.

Wydawca holenderskiej wersji „Endgame” – Xander – „tymczasowo” wstrzymał sprzedaż książki – podaje „The Guardian”. „W tłumaczeniu wystąpił błąd, który jest obecnie naprawiany” – brzmi fragment oświadczenia.

Czytaj też:

Wraca skandal z Meghan Markle. W jej listach do Karola są dwa kluczowe nazwiskaCzytaj też:

Rywalizacja Karola III i Williama wkroczyła w nową fazę? Tak mają wyglądać zakulisowe rozgrywki