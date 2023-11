Skrajne opinie internautów na temat stylizacji Agaty Dudy. „Jest pewna poprawa”

Styl Agaty Dudy ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Jedni uważają, że wygląda z klasą, inni z kolei utrzymują, iż jej stylizacje nie są zbytnio nowoczesne. Ze względu na to, że zdania na temat jej gustu są mocno podzielone, wybory modowe pierwszej damy cały czas wywołują sporo kontrowersji i liczne komentarze. Jej najnowszy look również nie przeszedł bez echa.

Agata Duda na uroczystości z okazji Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

Jako Pierwsza Dama, Agata Duda dała nam się poznać jako miłośniczka klasyki. Najczęściej publicznie prezentuje się w garsonkach, a także kreacjach o długości midi, do których dobiera buty na niewielkiej szpilce. Zawsze zakrywa ramiona i kolana, równocześnie podkreślając szczupłą figurę. Co ciekawe, na początku ubierała się bez pomocy stylistki i kierowała się własnym gustem. W ostatnim czasie jej styl zaczął jednak ewoluować i wiele osób podejrzewa, że małżonka Andrzeja Dudy sięgnęła po doradztwo modowych ekspertów.

Mimo zmian na korzyść, najnowsza stylizacja małżonki Andrzeja Dudy znów spotkała się z mieszanymi opiniami. W poniedziałek 27 listopada Agata Duda bowiem towarzyszyła mężowi podczas uroczystości związanych ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Osób z Niepełnosprawnościami, który obchodzony jest 3 grudnia. Prezydent na wydarzeniu wręczył odznaczenia państwowe oraz wskazał na ważną rolę pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

Agata Duda na tę okazję zrezygnowała z mocnych kolorów i zdecydowała się na spokojne, ciemne barwy. Pokazała się w ciemnogranatowej dwurzędowej marynarce z wielkimi, złotymi guzikami, do której dobrała brązowy top oraz cygaretki w tym samym odcieniu. Do całości dobrała czarne czółenka na niskim obcasie. Włosy zaczesała w klasycznego boba, natomiast w makijażu zwracały uwagę mocno wytuszowane rzęsy.

Agata Duda na uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami

Komentarze internautów na temat stylizacji pierwszej damy

W sieci owa stylizacja pierwszej damy wywołała mieszane opinie. Wśród komentarzy czytamy: „To jest pewna poprawa. Ale do szyku i elegancji jeszcze pani prezydentowej daleko”, „Źle jest ubrana. Marynarka fajna, ale bluzka i spodnie tragedia”, „Kolory w ogóle ze sobą nie współgrają”, „Brak jej kobiecości” czy „Koszmarna fryzura, makijaż tragiczny... Jedyne co, to figura dobra i – o dziwo – nawet w tym stroju ok wygląda”. Z drugiej strony natomiast internauci piszą: „Bardzo zgrabna, elegancka kobieta”, „Wygląda bardzo ładnie i elegancko” czy „Piękna, zadbana kobieta. Wygląda super”.

