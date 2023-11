Tych 7 Polaków rządzi polskim internetem. „Najbardziej wpływowi”

W zeszłym roku reprezentacja polskiego internetu była dość słaba. Na liście 50 najbardziej wpływowych Polaków 2022 wystąpili wtedy: Robert Makłowicz, Ewa Chodakowska i Make Life Harder. W tym roku dwóch z nich musiało się z rankingiem pożegnać. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W tej edycji naszego zestawienia pojawiło się wielu nowych twórców, którzy działają głównie na dwóch platformach: YouTubie i Instagramie. Kto z nich zajął najwyższe miejsca?

7 najbardziej wpływowych w polskim internecie

1. Sylwester Wardęga i Konopskyy

(14. miejsce w rankingu 50 wpływowych Polaków)

Pod koniec wakacji Polskę obiegły szokujące doniesienia – znani twórcy internetowi mieli wykorzystywać swoje nieletnie fanki. Wybuchła „Pandora Gate”. Temat w sekundę trafił na jedynki we wszystkich mediach. Politycy, będący na finiszu kampanii wyborczej, zwoływali konferencje prasowe, aby mówić o doniesieniach z polskiego YouTube’a. Prokuratura wszczęła śledztwo, o którego pokłosiu będziemy słyszeć jeszcze bardzo długo. Nic z tego by nie wyszło, gdyby nie ta dwójka.

Wardęga i Konopskyy zawstydzili polskie służby. Sami poprowadzili największe dotychczas śledztwo w polskim internecie. Korzystając ze swoich milionowych zasięgów, nagłośnili jego wyniki. Gdyby nie oni, niewykluczone, że sprawa byłaby latami zamiatana pod dywan.

2. Krzysztof Stanowski

(19. miejsce)

Jedni kochają go za bezkompromisowość, inni nienawidzą za co najmniej kontrowersyjne wypowiedzi. Nie ma jednak wątpliwości, że to on zmienił rynek dziennikarstwa sportowego w Polsce. Właściciel grupy Weszło i współtwórca Kanału Sportowego. O jego filmach, w których obnaża zmyśloną karierę Natalii Janoszek i skandale na Life Balance Congress, przez wiele dni mówiła cała Polska. Z Kanałem Sportowym postawił się rozstać, ale z internetu na pewno nie znika. Już rozkręca swój nowy pomysł, czyli Kanał Zero, który ma być jego największym przedsięwzięciem medialnym ze wszystkich dotychczasowych.

3. Jan Śpiewak

(22. miejsce)

Dzika reprywatyzacja, patodeweloperka – to sztandarowe tematy podejmowane przez jednego z najpopularniejszych aktywistów w kraju, ale w 2023 roku Śpiewak dorzucił do nich „sprzątanie internetu z alkoholowej patologii” i rozpoczął walkę m.in. z celebrytami, którzy za nic mają społeczną odpowiedzialność za młodych odbiorców i pod płaszczykiem niewinnych postów w social mediach promują wysokoprocentowe trunki.

4. Robert Makłowicz

(27. miejsce)

Młodzi Polacy widzieliby w nim przyszłego prezydenta Polski. On sam stroni od polityki, choć przyznaje, że w nadziei na to, że kiedyś będzie kandydować o najważniejszy urząd w państwie, widać jakiś tragizm. Polega to głównie na tym, że polska polityka doszła do takiego poziomu ściemy, udawania i koturnowości, że Polacy zatęsknili za kimś autentycznym, niewykluczającym i patrzącym na świat ciepłym okiem. A kimś takim Makłowicz na pewno jest, choć w wyborach startować na pewno nie zamierza.

Czytaj też:

Program „Autentyczni” budzi skrajne emocje. Są wyniki oglądalności

5. Friz i Wersow

(33. miejsce)

Pierwsza para polskiego YouTube’a. A przynajmniej pierwsza w rankingach – łącznie na swoich kanałach zdobyli niemal 8 mln subskrypcji. Ich filmy zostały odtworzone ponad 3 mld razy i – nawet jeśli ktoś nie widział żadnego z nich – to nie ma szans, żeby nie słyszał o stworzonej przez Karola Ekipie.

Wprowadzone przez Friza i Wersow produkty – od lodów, przez kosmetyki, po gry planszowe – od kilku lat biją rekordy popularności, a wypromowane przez nich internetowe projekty są niedoścignionym wzorem dla wchodzących na rynek twórców.

Czytaj też:

Caroline Derpienski nie odpuszcza Anecie Glam. „To podchodzi pod nękanie”

6. Caroline Derpienski

(45. miejsce)

Niektórzy uważają, że cała jej kariera to ściema, ona sama określa siebie jako „królową dolarsową”. Przedstawia się jako modelka, która wiedzie luksusowe życie w Miami u boku bogatego partnera. I chociaż pojawiają się znaki zapytania, w jaki sposób uzbierała liczne grono followersów na Instagramie, to faktem jest, że ma drugie najpopularniejsze konto w Polsce, zaraz po Robercie Lewandowskim. A to dało jej bilet m.in. do TVN-u, gdzie wystąpiła w programie Kuby Wojewódzkiego.

7. Martyna Kaczmarek

(48. miejsce)

Sama pisze o sobie, że jest działaczką społeczną, marketerką, modelką curvy, obecnie studiuje psychologię i zachęca swoich obserwatorów w mediach społecznościowych: „Pokażę Ci, jak zaakceptować swoje ciało”. Martyna Kaczmarek była uczestniczką 11. edycji Top Model i pierwszą modelką plus size w tym programie. Prowadzi autorski podcast „Ciałość”, w maju tego roku wyszła jej książka „Ciałokochanie”, w której pisze: „Mam 28 lat i przez ponad połowę swojego życia żyłam w konflikcie ze swoim ciałem. Zamiast zmieniać swoje ciało na lato, do sylwestra, wesela, chrzcin kuzynki… chcę pokazać ci, jak akceptować je na lata i odnaleźć spokój we własnym domu”. Przed wyborami parlamentarnymi aktywnie zachęcała kobiety do głosowania. Tylko na Instagramie obserwuje ją blisko 150 tys. osób.

Czytaj też:

Oto 50 najbardziej wpływowych Polaków. Pierwsze miejsce zaskakujeCzytaj też:

Ks. Stryczek dla „Wprost”: Miałem umrzeć. Żyję i będę walczyć o prawdę o Szlachetnej Paczce