Ed Sheeran z dodatkowym koncertem w Polsce! Znamy datę

Ed Sheeran rusza w kolejną trasę koncertową. Jak już wiadomo, na liście znajduje się też Polska. Teraz okazało się, że zainteresowanie koncertem było tak duże, że wokalista wystąpi dwa razy.

Kolejna trasa koncertowa Eda Sheerana zaplanowana jest na rok 2024. Piosenkarz odwiedzi Europę i Azję. Sprzedaż biletów na koncert w Gdańsku, który odbędzie się 12 lipca przyszłego roku, była tak duża, że organizatorzy zdecydowali o drugim terminie.

Sheeran dla swoich fanów wystąpi także 13 lipca 2023 roku. Wiadomo już, że gościem specjalnym występów będzie Calum Scott. Oba wydarzenia z serii „+-=÷x” Tour odbędą w Polsat Plus Arena w Gdańsku. Bilety są dostępne w serwisie eventim.pl.

Dla Eda Sheerana zapewne informacja o tak dużej liczbie polskich fanów nie była niespodzianką. Podobnie było w 2022 roku, kiedy wokalista także wystąpił dwa wieczory z rzędu w Warszawie. Warto przypomnieć, że zainteresowanie wydarzeniem było tak duże, że w stolicy trudno było znaleźć nocleg, nastąpiły nawet zmiany w komunikacji miejskiej.

Ed Sheeran nie próżnuje. Chociaż 32-letni rudzielec dopiero co skończył trasę po Stanach Zjednoczonych, to szybko głosił informacje o „+-=÷x Tour”. Bilety tak jak na wydarzenia w USA rozeszły się jak świeże bułeczki. Poniżej pełna lista miejsce, w których wystąpi twórca takich hitów jak „Shape of you”, „Thinking out loud” czy „Perfect”.

27 stycznia (sobota) — Osaka, Japonia Kyocera Dome

31 stycznia (środa) — Tokio, Japonia Tokyo Dome

3 lutego (sobota) — Kaohsiung, Tajwan Kaohsiung National Stadium

10 lutego (sobota) — Bangkok, Tajlandia Rajamangala Stadium

16 lutego (piątek) — Singapur National Stadium

24 lutego (sobota) — Kuala Lumpur, Malezja Bukit Jalil National Stadium

2 marca (sobota) — Dżakarta, Indonezja Gelora Bung Karno Stadium

9 marca (sobota) — Manila, Filipiny SMDC Festival Grounds

16 marca (sobota) — Mumbai, Indie Mahalaxmi Race Course

12 lipca (piątek) — Gdańsk, Polska Polsat Plus Arena

13 lipca (sobota) — Gdańsk, Polska Polsat Plus Arena

20 lipca (sobota) — Budapeszt, Węgry Puskás Aréna

27 lipca (sobota) — Hradec Králové, Czechy Park 360

3 sierpnia (sobota) — Kaunas, Litwa Darius and Girnas Stadium

10 sierpnia (sobota) — Zagrzeb, Chorwacja Hipodrom

17 sierpnia (sobota) — Belgrad, Serbia Ušće Park

24 sierpnia (sobota) — Bukareszt, Rumunia The National Arena

31 sierpnia (sobota) — Sofia, Bułgaria Vasil Levski Stadium



