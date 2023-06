Lizzo, Zendaya i Tom Holland na warszawskim koncercie Beyonce. Mamy wideo

Za nami pierwszy z dwóch koncertów Beyonce w Polsce. 27 czerwca 2023 roku gwiazda wystąpiła na Stadionie Narodowym. Kolejny koncert odbędzie 28 czerwca 2023 roku. Co ciekawe diva nie była jedyną światową gwiazdą na koncercie. Fani wypatrzyli w tłumie Toma Hollanda i Zendayę. Także Lizzo miała się bawić w strefie Golden Circle.

Największe światowe gwiazdy przyleciały do Warszawy na koncert Beyonce. Kto to taki?

Obecność Lizzo na koncercie w Warszawie jest jednak uzasadniona, bo już w środę gwiazda wystąpi na Openerze w Gdyni. Wcześniej jednak postanowiła wpaść do stolicy i odrobinę się odprężyć. Trudno było nie zauważyć gwiazdy, która wyróżniała się swoją energią. Nagranie jak tańczy z piwem, trafiło do sieci. Rozbawiona gwiazda opublikowała je na swoim InstaStories z pytaniem: Kto to nagrał?

Większym zaskoczeniem był Tom Holland oraz Zendaya. Chociaż od dawna wiadomo, że gwiazda absolutnie uwielbia Beyonce, to wybranie akurat Warszawy jest zastanawiające. Piosenkarka podczas trasy koncertowej ma na liście największe europejskie miasta.

Dowodem na te doniesienia są zdjęcia uczestników show Beyonce. Kilka osób zrobiło sobie selfie z nieświadomymi niczego celebrytami. Niektózy twierdzą, że widzieli też Hunter Schafer oraz asystenta Zendayi, Darnella Applinga. Masa wideo z bawiącą się parą trafiło do mediów społecznościowych. Fani nie mogli uwierzyć, że spotkała ich taka miła niespodzianka.

Beyonce zagrała Warszawie

Zainteresowanie koncertem w Warszawie było tak duże, że organizatorzy postanowili je zdublować. Beyonce wystąpi na PGE Narodowy dwa dni z rzędu. Piosenkarka dała prawie trzygodzinne show i jak zwykle nie zabrakło atrakcji. Pojawił się sławny koń wielkości żywego zwierzęcia, a także lin, na których unosiła się Beyonce.

Gwiazda zaprezentowała zarówno z albumu „RENAISSANCE” jak i ponad czasowe hity jak „Crazy In Love”, „Formation” czy „Run the World (Girls)”.

