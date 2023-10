Śpiewak zaatakował Stanowskiego. Oberwało się też Kanałowi Sportowemu. „Patologia”

Jan Śpiewak w ostatnich miesiącach wziął na cel celebrytów promujących alkohol. Działacz społeczny zawiadomił prokuraturę o popełnieniu przestępstw m.in. przez Magdalenę Cielecką, Maffashion czy Macieja Musiała. Aktywista wielokrotnie punktował za popularyzację napojów wyskokowych Janusza Palikota i Kubę Wojewódzkiego. W końcu sprawa trafiła do sądu, obaj muszą zapłacić grzywny.

Czytaj też:

„Niedyskrecje wyborcze”. Jan Śpiewak: Janusz Palikot to recydywista. Symbolizuje patologie III RP

Śpiewak nie ma litości dla Stanowskiego: Uwielbia to robić

Tym razem Jan Śpiewak zaatakował Krzysztofa Stanowskiego, który niedawno opuścił Kanał Sportowy i odlicza dni do otwarcia nowego projektu. W świeżo udzielonym wywiadzie portalowi plotek.pl działacz społeczny zarzuca dziennikarzowi hipokryzję oraz sztuczne pozowanie na autorytet. Wypomina mu promocję alkoholu, hazardu i jako argument przypomina sprawę zamordowanego 5-latka z Poznania.

„ Dla mnie fakt, że oni żyją z tego, jest dramatyczny i smutny, szczególnie, że przy okazji realizują się jako autorytety i sygnalizują cnotę, szczególnie pan Stanowski uwielbia to robić. Ostatnio żądał kary śmierci dla człowieka, który zamordował to dziecko w Poznaniu, 5-latka, ale już nie wspomniał, że ten człowiek był w delirium alkoholowym, że był uzależniony od alkoholu i że wpadł w szał, bo nie chcieli mu sprzedać alkoholu ” – stwierdził Jan Śpiewak w rozmowie z portalem.

Czytaj też:

Jan Śpiewak vs Kanał Sportowy. Aktywista zawiadomi prokuraturę

Śpiewak o ataku na Janoszek: Totalny lincz

Działacz społeczny wytknął również Krzysztofowi Stanowskiemu niemoralne zachowanie wobec Natalii Janoszek. Jego zdaniem szerokie nagłośnienie sprawy zamieniło się w lincz czy wręcz w stalking. Śpiewak twierdzi, że dziennikarz powinien wykorzystać swoje umiejętności do nagłaśniania poważniejszych spraw – „Pandora Gate” czy zatruwania rzek w Polsce.

„Jest trzeciorzędna gwiazda i on robi wokół niej totalny lincz. Znajmy proporcje. Napisałeś jeden post, wyśmiałeś, spoko. Ale jechać do Indii, znęcać się nad jakąś dziewczyną... Jest tyle spraw, którymi mogłeś się zająć – Pandora Gate, zatruwaniem rzek w Polsce, tysiącami rzeczy, a wybierasz sobie jakąś trzecioligową gwiazdę, żeby zasygnalizować cnotę, pokazać, że jest się wyższym, że jest się lepszym. Człowieku, ty masz milionowe zasięgi i może wykorzystaj je trochę lepiej niż do strzelania z armaty tygodniami, to już stalking przypomina” – zaznacza Śpiewak.

Kanał Sportowy popularyzuje alkohol wśród młodzieży? „ Mają swoje piwo sportowe ”

Jan Śpiewak nie pojmuje, jak Kanał Sportowy może promować alkohol oraz hazard. Co więcej, zauważa, że w gronie odbiorców jest spora grupa dzieci i młodzieży. Tymczasem twarze dziennikarzy poza zeszytami szkolnymi pojawiają się też na puszkach popularnego piwa, co jego zdaniem może prowadzić do uzależnień.

„Nie mogę zaakceptować faktu, że kanał, który nazywa się ‘sportowy’ reklamuje hazard i alkohol. No dla mnie to jest totalna patologia. (…) Jak zobaczysz na kampanię i rzeczy, które sprzedaje Kanał Sportowy, to np. były zeszyty dla dzieci i oni jednocześnie mają swoje piwo sportowe. Kiedyś w PRL-u było coś takiego jak fajki sportowe. A mamy rok 2023 i oni mogą nam wciskać, że jest coś takiego jak piwo sportowe. To buduje uzależnienia wśród ludzi, bo właśnie korporacjom zależy, żeby budować wśród nas połączenia nawykowe, czyli 'oglądamy mecz – pijemy'. Bardzo często uzależnienia od alkoholu krzyżują się z uzależnieniem od hazardu. Można zrujnować całe rodziny” – zauważa Jan Śpiewak w rozmowie z portalem „plotek.pl”

Czytaj też:

Krzysztof Stanowski i Robert Mazurek mają wspólne plany. „Nie zostawimy was”Czytaj też:

Śpiewak ostro o Trzaskowskim. „Leń bez żadnych osiągnięć. Cztery języki, a w żadnym nic do powiedzenia”