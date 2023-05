Stanowski twierdzi, że Janoszek zmyśliła swoją karierę w Bollywood. Dziennikarz uderza w aktorkę

Natalia Janoszek jest absolwentką nowojorskiego Lee Strasberg Theatre and Film Institute oraz Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Drzwi do kariery aktorskiej otworzyły jej konkursy piękności. Podczas jednego z nich, w 2012 roku, została zauważona przez producentów z Bollywood i jeszcze w tym samym roku zagrała w filmie „Dreamz”. Trzy lata później zagrała w amerykańskim dokumencie „The Green Fairy”. W 2016 roku wydała książkę „Za kulisami Bollywood”.

Przełomem w karierze międzynarodowej okazał się występ podczas 72. Festiwalu Filmowego w Cannes – wtedy swoją urodą zwróciła na siebie spojrzenia niemal całego świata. W tym samym roku pojawiła się na okładce „Cosmopolitan”, a premierę miał film „Chicken Curry Law”, w którym zagrała główną rolę. Janoszek na swoim koncie ma też kreację u boku Luke’a Wilsona w produkcji „The Swing of Things”.

W 2018 roku Janoszek jako pierwsza polska aktorka została nagrodzona na festiwalu filmowym JIFFA w Indiach. Była wówczas jedną z nominowanych do zdobycia tytułu „Najlepszej aktorki międzynarodowej”, miała też szansę do wygrania w kategorii „Najlepsza główna rola żeńska” za grę w dramacie „Chicken Curry Law”. Ostatecznie odebrała obie statuetki, zostając pierwszą polską aktorką, która została nagrodzona indyjską nagrodą filmową.

Dziennikarz Krzysztof Stanowski podważył teraz wszelkie dokonania Natalii Janoszek. W swoim programie „Dziennikarskie zero” stwierdził, że aktorce udało się „zmyślić karierę i trafić na szczyt”. – Nikt jej nie zna. Jedno i drugie opiera się na opowieściach, których nikomu nie chciało się sprawdzić – powiedział. – Gdybyśmy chcieli przenieść karierę Natalii z Bollywood do Polski, to Natalia byłaby babką potrąconą na pasach w piątym odcinku „W11 – Wydział Śledczy” albo byłaby woźną w czternastym odcinku paradokumentu „Szkoła” – stwierdził dalej.

Stanowiski porównał też nagrody Janoszek z festiwali indyjskich do „rozdania dyplomów w domu kultury w Płońsku”. – To najlepiej poprowadzony kit w historii polskich mediów. Nikt tak profesjonalnie nie zmyślił samego siebie, i tak sukcesywnie brnąc w to kłamstwo, nie doszedł tak daleko jak Natalia Janoszek. (...) Nie widziałem takiej historii w polskich mediach nigdy wcześniej. Mało tego, ja uważam, że tak dobrze wypadasz w polskich mediach, że wszyscy machną ręką na to, że wszystko sobie zmyśliłaś – uważa dziennikarz.

