Maria Dębska i Marcin Bosak już dawno nie są małżeństwem. Głos zabrała siostra aktora

Marcin Bosak i Maria Dębska swojego czasu byli na językach wszystkich. Wszystko za sprawą romansu, w który wdali się, poznając podczas wspólnej pracy. Ostatecznie znany i sporo starszy aktor zostawił dla młodszej koleżanki po fachu matkę swoich dwóch synów.

Chociaż na początku dużo opowiadali o swoim uczuciu, to zaczęli strzec swojej prywatności. — Miłość przyszła później i nie była łatwa, bo Marcin kończył poprzedni związek, a ja chciałam, żeby sobie najpierw sam wszystko poukładał. To był proces, ale dzięki temu jesteśmy nie tylko parą, ale i przyjaciółmi, możemy o wszystkim porozmawiać – powiedziała Dębska w rozmowie z dziennikarką „Twojego Stylu”.

Po głośnym romansie przyszedł czas na bajkowy ślub. Para nie przetrwała jednak próby czasu. Małżeństwo Bosaka i Dębskiej nie dotrwało do drugiej rocznicy ślubu. Dużo później aktorka otworzyła się na temat swojego związku z artystą w rozmowie z Magdą Mołek. Ostatecznie przy Bosaku „zaciskała w nocy zęby”.

Maria Dębska i Dawid Podsiało są parą?

W międzyczasie Maria Dębska była podejrzewana o romans z Erykiem Kulmem Jr. Niedawno wyszło na jaw, że celebrytka jest w poważnej relacji z Dawidem Podsiadło. Para nie tylko jest widywana razem, ale też do sieci trafiło nagranie, jak namiętnie się całują. Serwis Show News opublikował na Tik Toku wideo, jak wokalista odstawia drinka, po czym łapie celebrytkę za szyję i zaczyna całować. Żadne z nich nie odniosło się jednak do tego materiału.

Siostra Marcina Bosaka zabrała głos ws. byłej żony aktora

Zgodnie z doniesieniami mediów Marcin Bosak także układa sobie życie u boku pięknej, ale tajemniczej kobiety. Teraz o byłą żonę swojego brata została zapytana tancerka Maria Bosak. — Jeżeli chodzi o Marysię, nie mam z nią kontaktu. Ciężko mi powiedzieć w ogóle co u niej. Tyle, co się mogę odnieść, to życzę po prostu ludziom, żeby byli szczęśliwi i żeby robili swoje — krótko odparła siostra aktora na pytania redakcji Plotka.

