Hakiel opowiedział o relacji nowej partnerki i jego dzieci. Wspomniał o Cichopek

Od kiedy Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się,tancerz nieustannie szuka miłości. Szybko związał się z tajemniczą Dominiką, która chciała zachować anonimowość. Para jednak zdążyła się rozstać, a obecnie tancerz związany jest z kolejną kobietą i także Dominiką. Ona jednak nie ukrywa twarzy i chętnie pojawia się w mediach społecznościowych celebryty. Internauci już zdążyli ją ocenić.

Marcin Hakiel stanął w obronie partnerki

Kolejna Dominika w życiu Hakiela nie wszystkim przypadła do gustu. Fani przede wszystkim porównywali kobietę do poprzednich partnerek gwiazdora. Wielu internautów bardzo krytycznie odnosiło się do wyglądu nowej wybranki celebryty. Wówczas postanowił zareagować. „Mam prośbę o nieobrażanie się na moim profilu. Nie jestem zwolennikiem usuwania komentarzy, ale niektórzy z nas czuja się za swobodnie. Szanujmy się. Dobrej niedzieli” – podsumował.

Hakiel otworzył się na temat nowego związku i dzieci. Wspomniał o Cichopek

Teraz w rozmowie z Pudelkiem Marcin Hakiel opowiedział, jak wyglądają relacje nowej sympatii oraz dzieci z poprzedniego małżeństwa. – Z synem słuchają podobnej muzyki, więc idealnie. Z córką też wszystko okej. Nie budujmy tutaj, nie wiadomo jakiej historii – powiedział.

Zaznaczył też, że ze zględu na wiek pociech sytuacja nie jest aż tak trudna. – To nowa relacja, moje dzieci też są już duże, syn ma już 14 lat, córka w grudniu będzie miała dziesięć, więc to nie jest tak, że ktoś specjalnie musi się nimi zajmować – przyznał.

Podkreślił, że mimo takich plotek, to Adam i Helena nie są dla niego żadnym problemem. – Tam na Instagramie ktoś mi zaczął pisać, że to jest problem. Dzieci to nie jest żaden problem. Poza tym ja mam tydzień dzieci i mieszkamy sami, więc to się wszystko ułoży – stwierdził.

W rozmowie z dziennikarzem tancerz zdradził, jak wyglądają jego relacja z byłą żoną. Powiedział, że z Katarzyną Cichopek praktycznie nie rozmawiają. – Nie mamy żadnych relacji. Nawet ostatnio o dzieciach nie rozmawiamy. Właściwie w ogóle nie rozmawiamy, tylko piszemy czasem na WhatsApp, ale to jest dosłownie raz na miesiąc coś – wyjaśnił.

