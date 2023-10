Radosław Herman nie żyje. Prowadzący program „Poszukiwacze historii” zmarł na planie

Informacje o śmierci Radosława Hermana potwierdziła Telewizja Polsat. Na profilu Poszukiwacze historii – Polsat Play przekazano, że w sobotę rano odszedł świetny archeolog i popularyzator historii. „Niestrudzenie przekonywał nas, że średniowiecze było najciekawszą epoką historyczną. Jego pasja i wiedza zainspirowały wiele osób do odkrywania tajemnic przeszłości. To wielka strata dla naszej ekipy i dla wszystkich, którzy go znali” – przekazano.

Radosław Herman zmarł na planie programu telewizyjnego. Miał 51 lat

„Radku, bardzo będzie nam brakowało Twojego zaraźliwego uśmiechu i pogody ducha. Tyle jeszcze mieliśmy razem odkryć. Żegnaj Przyjacielu” – w ten sposób pożegnali się z nim współpracownicy. Koledzy z planu załączyli także emocjonalny wpis. „Dziś tragiczne wieści z Parzymiech.... Na planie kolejnej niesamowitej historii z naszego regionu zmarł Radosław Herman. Przez ostatnie lata zrobił bardzo dużo odkrywając historię Krzepic i regionu. Już nic więcej nie odkryje, nie zarazi swoją pasją i miłością do historii kolejne osoby.... Pozostanie w naszej pamięci..”.. – napisał Rafał Balcerzak

Press podaje, że nieoficjalnie wiadomo, że Herman zmarł na planie. Portal przypomina, że serial „Poszukiwacze historii” emitowany jest na kanale Polsat Play od 2014 r. Opowiada o eksploratorach poszukujących śladów historii. Jego prowadzącymi na początku 2022 roku zostali Radosław Herman oraz Marcin Leśniewski.