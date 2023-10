Maja Ostaszewska dała upust emocjom. Pokazała środkowy palec

Maja Ostaszewska zamieściła wpis w mediach społecznościowych. Na zdjęciu widać aktorkę, która środkowym palcem zasłania sobie usta. Na początku opisu wstawiła hasztag: „Cicho już byłyśmy”. „Każda z nas ma swoje powody, żeby chcieć decydować o sobie. I to nam się po prostu należy. Córki, matki, siostry, ciocie, babcie, przyjaciółki, koleżanki, dziewczyny, wiemy, co znaczy być kobietą w Polsce. Stanowimy ponad połowę społeczeństwa. A nasze głosy to miliony głosów” – zaczęła.

Ostaszewska zaapelowała, aby kobiety nie zmarnowały swoich głosów w wyborach parlamentarnych. „Zagłosujmy dla siebie i najbliższych, najbliższego otoczenia, za które jesteśmy odpowiedzialne. Dla nastolatek, które jeszcze głosować nie mogą. Żeby żadna z nas nie musiała bać się żyć po swojemu. Pomyślcie też, że kto jak nie my może stanąć w obronie zwierząt i ochrony środowiska. Jest tyle powodów, żeby nie zmarnować naszego głosu” – brzmi kolejna część wpisu aktorki.

Wybory 2023. Maja Ostaszewska zachęca do udziału

W dalszej części Ostaszewska przypomniała, że wybory są 15 października i zamieściła drugi hasztag: „Idziemy po swoje”. „Jeżeli nie chcecie przy okazji brać udziału w tendencyjnym referendum (ja nie wezmę) dopilnujecie, żeby nie tylko nie wziąć karty referendalnej, ale także, żeby Wasza odmowa wzięcia udziału w referendum została przy Was odnotowana przez komisję. To nasze prawo” – podsumowała aktorka.

instagram

Wpis Ostaszewskiej to najprawdopodobniej nawiązanie do materiału Inicjatywy Wschód. Aktywistki w spocie „Cicho już byłyśmy” zachęcają, by kobiety skorzystały ze swoich praw i 15 października poszły na wybory. Po wysłuchaniu tych słów kobiet, można je obejrzeć ze środkowym palcem przy ustach, w geście uciszania.

Czytaj też:

Kto wygra wybory parlamentarne? Polacy wskazali faworyta w sondażuCzytaj też:

Ten sondaż to lampka ostrzegawcza dla Kaczyńskiego i Tuska? Wyborcy dali im wskazówkę