Ślub Nicoli Peltz i Brooklyna Beckhama nie odbył się bez problemów. Do sądu trafił pozew

Mimo że ślub Nicoli Peltz i Brooklyna Beckhama dla show-biznesu był jednym z ważniejszych wydarzeń minionego roku, to nie obyło się bez wpadek. Do zagranicznych mediów trafiły informacje, że do sądu trafił pozew związany z uroczystością. O co chodzi?

Brooklyn Beckham i Nicola Peltz w połowie kwietnia 2022 roku zostali małżeństwem. Aktorka i syn znanego piłkarza i piosenkarki pobrali się podczas prywatnej ceremonii w Palm Beach na Florydzie, w rodzinnej posiadłości Peltz. Wystawne wesele Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz W sumie w ślubie Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz udział brało ponad 600 gości. Wśród nich byli oczywiście sławni rodzice pana młodego David i Victoria Beckhamowie, oraz rodzeństwo – Romeo, Cruz i Harper. Rodzina Nicoli — jej ojciec-biznesmen Nelson Peltz i modelka Claudia Heffner — również uczestniczyli w ceremonii, podobnie jak jej siedmioro rodzeństwa, w tym zawodowy hokeista Brad Peltz i aktor Will Peltz. Wśród gwiazd obecnych na ślubie byli także m.in. Serena i Venus Williams, Gordon Ramsay i Eva Longoria. Ojciec Nicoli Peltz złożył do sądu pozew Jak się łatwo zorientować, skupienie w jednym miejscu tylu VIP-ów wymaga niemałych umiejętności logistycznych. To właśnie było powodem odsunięcia od planowania uroczystości dwóch kobiet, które nie podołały tak jak ich poprzednik Preston Bailey. Jak donosi „Daily Mail” Nicole Braghin i Ariannie Grijalbie, które jako drugie przejęły pałeczkę w organizacji ślubu, miały pobrać depozyt w wysokości ponad 750 tysięcy złotych i mimo zwolnienia nie zwrócić go. Ojciec panny młodej pozwał je, a jednym z dowodów są screeny z korespondencji z Nicolą Peltz, z których wynika, że kierowca wyścigowy Lewis Hamilton nie odpowiedział na zaproszenie, a mimo to znalazł się na liście gości. Dodatkowo konsultantki miały nie spełnić innych próśb pracodawców i nie uczestniczyć w spotkaniach z nimi. Ostatecznie huczne wesele udało zorganizować się Michelle Rago, która podołała zadaniu. Czytaj też:

