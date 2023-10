TVP nie zorganizuje Sylwestra Marzeń w Zakopanem? Z Urzędu Miasta płyną zaskakujące informacje

Już za niecałe trzy miesiące największe polskie stacje telewizyjne – TVN, TVP i Polsat – rywalizować będą o tytuł organizatora najlepszej imprezy sylwestrowej w kraju. Do tej pory żadna z nich nie zdradziła, jakie ma plany ze względu na tę huczną uroczystość.

Przez kilka ostatnich lat Sylwester Marzeń TVP organizowany był z powodzeniem w Zakopanem. Według danych Telewizji Polskiej rok temu oglądało imprezę w telewizyjnej Dwójce średnio 6,4 mln osób, a w szczytowym momencie 8,3 mln.

Sylwester Marzeń TVP poza Zakopanem?

Tym razem jednak wszystko wskazuje na to, że impreza TVP nie odbędzie się w Zakopanem. Radio Eska, powołując się na Urząd Miasta Zakopane podała, że na razie nie miejscowość nie podpisała żadnej umowy z teelwizją.

Żadne rozmowy nie są jeszcze prowadzone. Organizator główny, czyli Telewizja Polska nie zwróciła się do nas do tej pory. Myślę, że trzeba poczekać do wyborów, wtedy się wszystko rozstrzygnie, natomiast jeśli Telewizja Polska ma jakieś plany, to pewnie lada moment taka rozmowa z panem burmistrzem się odbędzie. Jest to na poziomie pana prezesa telewizji i pana burmistrza Zakopanego. Dotychczasowe imprezy cieszyły się dużym powodzeniem, więc z naszej strony zainteresowanie sylwestrem jest, choć oczywiście mamy też głosy przeciwne. Decyzja jednak w dużej mierze zależy do Telewizji Polskiej – przekazała w rozmowie z rozgłośnią Agata Pacelt-Mikler z Urzędu Miasta Zakopane.

