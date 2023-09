Trzy dobre nowości w środę na Netflix. Co obejrzymy?

„Tapie”

Siedmioodcinkowy miniserial o wzlotach i upadkach kontrowersyjnego francuskiego polityka i biznesmena Bernarda Tapie, którego zagrał Laurent Lafitte.



„Freestyle”

Diego, uliczny raper po odwyku, zrywa z dilerką i koncentruje się na muzyce. Razem z przyjacielem Mąką pracują nad nową płytą, odrzucając krążące wokół pokusy zdobycia łatwego hajsu. Niestety Mąka kradnie ze studia nagraniowego mikrofon i na chłopaków spada dług. Na drodze Diega pojawia się gangster ze Słowacji, który proponuje mu złoty i szybki interes – zakup oraz przemyt sporej ilości koksu. Diego podejmuje wyzwanie, jednak nie wszystko idzie po jego myśli. Świat, przed którym uciekał, zasysa go jak bagno i brutalnie konfrontuje z gangsterskim podziemiem. Czy mężczyzna wyjdzie z tego cało?



„Świat wrestlingu”

Ohio Valley Wrestling w Louisville w Kentucky to regionalny klub wrestlingowy, którego wychowankami są m.in. Brock Lesnar, The Miz, John Cena, Dave Bautista i Randy Orton. Dla tej niegdyś renomowanej kuźni ambitnych zapaśników nastały trudne czasy. Uznany w środowisku Al Snow trzyma się starej filozofii wrestlingu, kładąc duży nacisk na towarzyszącą walce narrację, jednak pomimo grupy oddanych fanów, klub ma problemy z utrzymaniem się na rynku. Sytuacja finansowa jest tak tragiczna, że Al musiał sprzedać większościowy pakiet grupie lokalnych biznesmenów. Jednym z nich jest Matt Jones, najpopularniejsza osobowość radiowa w stanie Kentucky. Matt i nowi właściciele dostarczyli klubowi zastrzyku gotówki, jednak nadal przynosi on szokujące straty. „Świat wrestlingu” to kronika wysiłków Ala i jego zespołu młodych zapaśników, którzy zmagają się z własnymi ambicjami i ze sobą nawzajem, próbując razem ocalić to historyczne miejsce.Czytaj też:

