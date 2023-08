Wrzesień w Disney+. Lista nowych seriali, filmów i programów

Rozrywką dla całej rodziny będzie najnowsza aktorska wersja „Małej syrenki”, fani Marvela z pewnością ucieszą się na drugi sezon „Ja jestem Groot”, a Kardashianki wracają z nowym sezonem i kolejną porcją emocjonujących wydarzeń z życia swojej słynnej rodziny. Powracają również Timothy Olyphant w roli szeryfa federalnego w nowym serialu „Justified: Miasto Strachu” oraz znane ekipy lekarzy z „Grey’s Anatomy: Chirurdzy” oraz strażaków z „9-1-1”.

Nowości we wrześniu na Disney+

„Mała Syrenka” – 6 września



To wyreżyserowana przez specjalistę od musicali – Boba Marshalla – aktorska wersja kultowej animacji o historii pięknej, odważnej i żądnej przygód syrenki Ariel - najmłodszej i najbardziej niepokornej córki Trytona. Fascynacja światem ludzi ciągnie Ariel na powierzchnię wody, gdzie trafia na przystojnego księcia Eryka. Mimo wszelkich zakazów, Ariel podąża za głosem serca i zawiera pakt z podstępną morską wiedźmą Urszulą. Syrenka będzie mogła żyć na lądzie, ale cena za to dla niej i jej ojca okaże się bardzo wysoka.



„Ja jestem Groot”, sezon 2. – 6 września



Nie ma ochrony galaktyki przed tym psotnym maluchem! Przygotuj się więc na to, że mały Groot zajmie centralne miejsce w swojej drugiej własnej serii, dorastając i wpadając w kłopoty wśród gwiazd.

Sezon 2. to zbiór pięciu oryginalnych filmów krótkometrażowych z udziałem małego Groota, ulubionego drzewka wszystkich widzów. W nowym sezonie pojawi się kilka nowych i niezwykłych postaci, a wszystkie pięć filmów będzie dostępnych dla widzów w dniu premiery.



„Justified: Miasto Strachu” – 6 września



Raylan Givens, który opuścił Kentucky 15 lat temu, mieszka teraz w Miami i jest chodzącym anachronizmem, balansującym między byciem szeryfem federalnym i ojcem 15-letniej córki. Przypadkowe spotkanie na odludnej florydzkiej autostradzie sprawia, że jedzie do Detroit. Spotyka tam Clementa Mansella, znanego jako Dzikus z Oklahomy - brutalnego i socjopatycznego desperata, który już raz wymknął się spod kontroli władz Detroit i zamierza zrobić to ponownie. Adwokat Mansella, Carolyn Wilder, ma zamiar reprezentować swojego klienta, nawet jeśli będzie to wymagało prowadzenia własnej gry między policją a przestępcą.



„Ta druga dziewczyna” – 13 września



Nella, pracująca jako sekretarz redakcji, ma dosyć tego, że jest jedyną czarną dziewczyną w swojej firmie, więc cieszy się, kiedy zatrudniona zostaje Hazel. Gdy jednak Hazel daje się lepiej poznać, Nella traci entuzjazm i odkrywa, że w firmie dzieje się coś niedobrego.



„Bertie Gregory: Dzika przyroda z bliska” – 13 września



Bertie Gregory podróżuje po świecie, aby pokazać, jak jeszcze nikt dotąd, codzienne życie niezwykłych zwierząt. Uzbrojony w najnowocześniejszą technologię, on i jego zespół odważnie stawiają czoła ekstremalnym warunkom, aby ujawnić wyzwania, z jakimi borykają się zwierzęta. Seria pokazuje wszystkie trudności, z którymi musi zmierzyć się on i jego zespół, dostosowując się do nieprzewidywalnej dzikiej przyrody w odległych zakątkach świata, w których filmowanie rzadko przebiega zgodnie z planem.



„Nie ocali cię nikt”– 22 września



„Nie ocali cię nikt” studia 20th Century Studios to trzymający w napięciu psychologiczny thriller sci-fi, którego bohaterką jest Brynn Adams, utalentowana młoda kobieta wykluczona przez mieszkańców swojego miasteczka. Samotna, ale pełna nadziei, znajduje pocieszenie w czterech ścianach domu, w którym dorastała. Pewnej nocy budzą ją dziwne hałasy, których źródłem są z całą pewnością pozaziemscy intruzi. Brynn walczy z obcymi bytami grożącymi jej przyszłości i zmuszającymi ją do zmierzenia się z przeszłością.



„The Kardashians”, sezon 4. – 28 września



Kamery powracają z pełnym dostępem do prywatnego życia Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall i Kylie. Od drugich szans i nowych początków po nieoczekiwane błogosławieństwa - nadal są we wszystkim razem, przypominając, że rodzina jest najpiękniejszą częścią życia.



„U nas w Filadelfii”, sezon 16. – 20 września



Perypetie czworga egocentrycznych przyjaciół prowadzących irlandzki bar w Filadelfii.Czytaj też:

