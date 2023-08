Mann i Materna wystąpią znów razem? Fani są pełni nadziei, a dziennikarz publikuje nową fotkę

„Za chwilę dalszy ciąg programu” to telewizyjne show, prowadzone przez Wojciecha Manna i Krzysztofa Meternę w latach 1988-1994 na antenie TVP2. Każdy odcinek składał się z licznych skeczy i parodii o różnorodnej tematyce i w każdym usłyszeć na początku można było motyw przewodni autorstwa Jerzego Wasowskiego, który zaczerpnięty został z Kabaretu Starszych Panów.

Do programu zapraszani też byli czasami goście, w tym Kayah, Jacek Kawalec, Krzysztof Tyniec czy Katarzyna Figura. W 2011 roku Materna i Mann wydali razem książkę „Podróże małe i duże, czyli jak zostaliśmy światowcami”.

Materna i Mann reaktywują uwielbiany format?

Teraz przyjaciele postanowili o sobie przypomnieć szerokiej publiczności. Na Facebooku Manna pojawiło się ich wspólne zdjęcie, po latach. „Tak jakoś się stało, że znienacka nałożyliśmy gorsety wyszczuplające, tupety na rzadsze miejsca, odpowiedni makijaż, najładniejsze stroje i zrobiliśmy sobie foto” – czytamy. „Jeżeli nastąpi dalszy ciąg, to nastąpi…” – dodał tajemniczo dziennikarz.

facebook

Fani duetu dosłownie zalali sekcję komentarzy pozytywnymi wpisami. Od wczoraj to już prawie 1,7 tys. komentarzy i 34 tys. reakcji. Co piszą?

„Oby nastąpił! Tak bardzo Was brakuje, drodzy Panowie!”; „Uwielbiam was! O każdej porze życia!”; „Jak dla mnie to i bez gorsetów i bez tupecików jesteście the best”; „Nadal wymiatacie!”; Tętno pulsu, krąg obfitości, doktor Znadwago i siostra bezosierdzia, miłosne rady wuja, programy o polskiej piłce nożnej. Piękne to czasy, nie zapomnę ich nigdy„ – piszą internauci.

Czytaj też:

Reklama perfum Pazury budzi kontrowersje. To plagiat?Czytaj też:

Kochasz ciekawostki? To QUIZ dla ciebie!