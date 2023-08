Reklama perfum Pazury budzi kontrowersje. To plagiat?

„Można zrobić produkt i aż produkt. My stawiamy na tę drugą opcje i chcemy Wam pokazać z jaką pasją i zaangażowaniem spełniamy swoje marzenia o tworzeniu perfum” – napisała w sierpniu na swoim Instagramie Edyta Pazura, zapowiadając dwa nowe zapachy Sky&Soul.

Gwiazda podziękowała też za pomoc i realizację „marzenia o reklamie”. „Zrobiliśmy ten spot dokładnie tak, jak sobie to wymyśliliśmy i zapragnęliśmy. Ten film w pełni pokazuje oddanie naszej pracy, charakter perfum i zaangażowanie w Sky&Soul” – podała.

Reklama została nagrana na terenie posiadłości Pazurów na Mazurach. Główne skrzypce gra w niej sama Edyta Pazura, jednak widać w klipie też jej męża. Gwiazda tłumaczyła potem też w komentarzach, że inspiracją do stworzenia reklamy był Charlie Chaplin i „Pulp Fiction” Quentina Tarantino.

Reklama Pazurów jak reklama Kenzo?

Tymczasem Karolina Domaradzka, która jest krytyczką i stylistką mody, zauważyła, że reklama Pazurów przypomina wideo marki Kenzo z Margaret Qualley w głównej roli.

„Na sugestię użytkowniczki Instagrama, że film promujący perfumy Sky and Soul kojarzy się z popularną reklamą perfum domu mody KENZO, Edyta Pazura odpowiedziała, że przy tworzeniu choreografii do spotu, w którym zatańczyła wspólnie z mężem, inspirowała się filmami z Charlie Chaplinem i »Pulp Fiction«. No cóż, najwyraźniej wielkie umysły tego świata myślą podobnie. Lubicie takie inspiracje?” – zapytała Domaradzka, zamieszczając wideo-porównanie dwóch reklam.

Czytaj też:

Kochasz ciekawostki? To QUIZ dla ciebie!Czytaj też:

TOP 10 seriali na Netflix. To oglądają teraz Polacy