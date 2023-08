„Happy Valley” w końcu będzie można obejrzeć w Polsce. Podpowiadamy, gdzie

Jeszcze przed tym, jak świat zachwycił się rolą Frances McDormand w „Trzech billboardach za Ebbing, Missouri”, widownia w Wielkiej Brytanii doceniła lokalną sierżant policji walczącą o sprawiedliwość po śmierci córki. Główna bohaterka „Happy Valley” Catherine Cawood zrobi wszystko, by dowieść prawdy i powstrzymać miasteczko od kolejnej zbrodni.

O czym jest serial „Happy Valley”?

Akcja serialu rozgrywa się w angielskim regionie West Yorkshire. W urokliwej okolicy tak naprawdę panuje plaga narkomanii i przemocy, z którymi nieustępliwie walczy Catherine. Jej życie zawodowe boleśnie zazębia się z prywatną tragedią – córka policjantki popełniła samobójstwo po tym, jak została zgwałcona. Wszystko obraca się do góry nogami, gdy z więzienia wychodzi Tommy Lee Royce – mężczyzna, który według sierżantki jest odpowiedzialny za śmierć jej córki. Catherine jest przekonana, że Tommy na wolności stanowi duże niebezpieczeństwo i to tylko kwestia czasu, aż skrzywdzi kolejne osoby. Widownia ma szansę śledzić w napięciu obsesyjne poszukiwania mężczyzny, by z czasem zauważyć, że inne wydarzenia w miasteczku również wymykają się spod kontroli.

Sukces „Happy Valley”

Premierowy odcinek „Happy Valley” został obejrzany przez blisko 7,6 miliona osób w Wielkiej Brytanii. W 2015 roku serial wygrał nagrodę BAFTA w kategorii „Najlepszy serial dramatyczny”, by potem w 2017 roku powtórzyć swój sukces przy okazji emisji drugiego sezonu serii. Odtwórczyni głównej roli, Sarah Lancashire (znana m.in. z „Ostatniego tanga w Halifaksie” i „Wszystko dla pań) została również wtedy nagrodzona jako najlepsza aktorka.

„Happy Valley”. Gdzie oglądać?

Wszystkie sześć odcinków pierwszego sezonu serialu „Happy Valley” można oglądać już od piątku 1 września w serwisie BBC Player dostępnym w Canal+ Online oraz PLAY NOW.

Czytaj też:

Trzy nowości od dziś na Netflix. Dobre tytuły na wolny wieczórCzytaj też:

Bettany Hughes opowiedziała o swoich początkach w telewizji. „Było ciężko. Ludzie się ze mnie śmiali”