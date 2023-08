Paweł Królikowski miał nieślubne dziecko. Jego żona po latach wyznała prawdę

Kiedy media dotarły do informacji, że Paweł Królikowski poza piątką dzieci ze swoją żoną ma też nieślubnego syna, Małgorzata Ostrowska-Królikowska postanowiła nie komentować sprawy. Teraz jednak zmieniła zdanie i opowiedziała o owocu zdrady jej zmarłego męża.

Królikowski miał nieślubnego syna

Jako pierwszy do informacji o nieślubnym synu Pawła Królikowskiego dotarł „Super Express”. Według wspomnianego medium syn aktora miał nawet pojawić się na pogrzebie zmarłego artysty. Wśród żałobników, choć nie w pierwszym rzędzie, znalazł się przystojny młodzieniec, urodą przypominający Pawła. Jak się okazuje, był to jego nieślubny syn – mogliśmy się dowiedzieć.

Przekazano też, że mężczyzna na co dzień mieszka we Wrocławiu i nie nosi nazwiska ojca. Jak twierdzi „Super Express”, trzeci syn Królikowskiego sądził się z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską i piątką jej pociech o majątek. Ostatecznie sprawa znalazła finał w 2022 roku. „Orzeczenie dotyczące spadku zostało wydane na podstawie ustawy, nie testamentu” – twierdzi redakcja „Super Expressu”.

Ostrowska-Królikowska potwierdza nieślubne dziecko zmarłego męża

Chociaż Małgorzata Ostrowska-Królikowska miała wybaczyć mężowi zdradę, to nie chciała komentować doniesień medialnych. Teraz zmieniła zdanie i przyznała, że jej ukochany miał jeszcze jedno dziecko.

– Tak, potwierdzam. Nie będę komentować sprawy z szacunku do syna Pawła, ponieważ nie jest to osoba publiczna, a temat dotyczy spraw osobistych. Ponadto jest to człowiek dorosły, wobec czego nie będę odnosić się do tematu. Maciek jest traktowany jak pełnoprawny członek rodziny – powiedziała w rozmowie z Pudelkiem.

Małżeństwo Królikowskich

Paweł Królikowski i Małgorzata Ostrowska poznali się podczas egzaminów do szkoły teatralnej. Między nimi szybko wybuchło uczucie – 1988 roku pobrali się. Wspólnie doczekali się piątki dzieci: trzech synów i dwóch córek. Tworzy zgraną parę, aż do czasu śmierci gwiazdora Rancza. Paweł Królikowski zmarł z powodu guza mózgu 27 lutego 2020 roku.

