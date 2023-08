Paweł Królikowski miał nieślubnego syna? Żona aktora odmawia komentarza

Paweł Królikowski zmarł z powodu guza mózgu 27 lutego 2020 roku. Ta informacja wstrząsnęła zarówno jego fanami jak i osobami z branży. Aktor miał zaledwie 58 lat.

Paweł Królikowski miał nieślubnego syna?

Paweł Królikowski przez całe życie był związany z Małgorzatą Ostrowską. Para poznała się podczas egzaminów do wrocławskiej szkoły teatralnej. W 1988 roku zalegalizowali swój związek. Aktorskie małżeństwo doczekało się aż piątki dzieci – trzech synów: Antoniego, Jana i Ksawerego oraz dwie córki: Julię i Marcelinę.

Teraz „Super Express” dotarł do informacji, że piątka pociech nie jest jedynym potomstwem zmarłego artysty. Portal nieoficjalnie przekazał, że sprawa majątku Pawła Królikowskiego rozwiązała się dopiero pod koniec 2022 roku, a w rozprawie miał brać młody mężczyzna, który sądził się z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską i piątką jej pociech. Z relacji wynika, że mężczyzna nie nosi nazwiska swojego domniemanego ojca. Według mediów miał jednak pojawić się na pogrzebie gwiazdora „Rancza”.

Nieślubny syn Pawła Królikowskiego miał walczyć o majątek

„Super Express” twierdzi, że jest on owocem romansu Pawła Królikowskiego, a na co dzień mieszka we Wrocławiu. Serialowa Grażyna Lubicz miała wybaczyć mężowi niewierność. Zapytana jednak o szczegół sprawy, odmówiła komentarza.

Jak informuje wspomniane medium, sprawa majątku ostatecznie miała rozwiązać się w Sądzie Okręgowym w Warszawie. „Orzeczenie dotyczące spadku zostało wydane na podstawie ustawy, nie testamentu” – twierdzi redakcja „Super Expressu”.

Paweł Królikowski – kim był?

Paweł Królikowski znany był z licznych ról filmowych i serialowych. Widzowie mogli oglądać go w produkcjach takich jak „Ludożerca”, „Zakład”, „Ciało”, „Czwarta władza” czy „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”.

Sławę przyniosła mu szczególnie praca na planie „Ranczo”, gdzie przez wiele lat wcielał się w rolę Jakuba „Kusego” Sokołowskiego. Zasiadał także w jury programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, gdzie oceniał wokalne i aktorskie występy polskich celebrytów.

