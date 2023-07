Antoni Królikowski promuje „Porady na zdrady 2”. „Obsadzony zostałem oczywiście »po warunkach«”

Mimo że Joanna Opozda i Antoni Królikowski rozstali się niemal półtora roku temu, to ich życie prywatne dalej jest na świeczniku. Media chętnie komentują każdy wpis czy zdjęcie pojawiające się na instagramowych profilach celebrytów.

Antoni Królikowski szybko znalazł nową dziewczynę

Minęło niemal półtora roku kiedy Antoni Królikowski rozstał się z Joanną Opozdą, matką swojego synka Vincenta. 14 lutego 2022 roku para jeszcze świętowała razem walentynki, by zaledwie kilka dni później, 22 lutego Joanna Opozda sama jechała do szpitala urodzić synka. Właśnie w tych dniach dowiedziała się o romansie swojego męża z sąsiadką, Izabelą, która jest prawniczką. Antoni Królikowski wyprowadził się i już oficjalnie związał z Izabelą.

Obecnie Joanna Opozda spełnia się jako samodzielna mama, natomiast Antoni Królikowski układa sobie życie u boku nowej partnerki Izabeli. Chociaż była para nie ma jeszcze rozwodu, to mężczyzna chętnie pokazuje światu nową ukochaną. Na jego profilu jest coraz więcej zdjęć i materiałów z sąsiadką byłej partnerki. Popularny aktor zabiera ją też na imprezy branżowe i opowiada w wywiadach o łączącym ich uczuciu.

Królikowski promuje „Porady na zdrady 2”

Chociaż przez jakiś czas aktor nie był doceniany przez branżę, a ze względu na zawirowania w życiu osobistym nie otrzymywał zbyt wielu propozycji, to teraz do kin wejdzie film z Królikowskim. Na uwagę zasługuje tytuł „Porady na zdrady 2”.

Antoni Królikowski zaangażował się w promocję obrazu. W opisie nawiązał do swojego życia osobistego. „Franek, z filmu »Porady na zdrady 2« jest ekspertem od spraw sercowych, a jego metody pracy są dość niekonwencjonalne i na pewno was zaskoczą! Obsadzony zostałem oczywiście »po warunkach«. Zapraszam wszystkich do kin już od sierpnia” – czytamy na profilu gwiazdora.

Fani nie zostawili na Królikowskim suchej nitki

Antoni Królikowski zapewne chciał pochwalić się dystansem do siebie, ale patrząc na reakcję fanów, chyba nie do końca mu to wyszło. W komentarzach nie zostawili na nim suchej nitki i wyrazili swoje zniesmaczenie.

„Genialny dobór aktora! Wybitny! Koleś, który zdradzał swoją żonę w ciąży z jej sąsiadką, jest idealnym wyborem do tegoż filmu”; „W sumie... Nie musisz uczyć się roli. Z życia wzięte”...; „Nie ma to jak wziąć aktora z doświadczeniem”; „Ekipa, która wybierała aktorów do tego filmu, ma niezwykłe poczucie humoru”; „Plakat, który jest memem” – czytamy.

