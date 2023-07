Omenaa Mensah i Rafał Brzoska wzięli drugi ślub! Są zdjęcia z bajkowej ceremonii

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska już jakiś czas temu mówili w „Dzień Dobry TVN”, że mają w planach odnowienie przysięgi małżeńskiej. Teraz plany stały się rzeczywistością.

Mensah i Brzoska wzięli ślub na Bali

Para zdecydowała się na tę okazję wybrać indonezyjską wyspę Bali, a na uroczystości pojawili się tylko ich najbliżsi przyjaciele. Wśród nich byli m.in. Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan, która skrupulatnie relacjonowała całe wydarzenie.

Ceremonia miała tradycyjny balijski klimat – nie zabrakło kwiatów, darów i okadzania kadzidłami. Para wymieniła się też pamiątkową biżuterią.

„To był najpiękniejszy ślub, na jakim byliśmy… Z szacunku do świata, ze zrozumienia różnorodności, wielkiej miłości do sobie nawzajem i innych, powstała ceremonia zapierająca dech w piersiach. Dziękujemy, że mogliśmy być jej częścią. Jak cała Wasza rodzina i wszyscy przyjaciele – Kochamy Was, na dobre i na złe, zawsze” – pisała Rozenek-Majdan na Instagramie, publikując fotki z nowożeńcami.

Galeria:

Ślub Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Tak wyglądała para!

Pierwszy ślub Brzoski i Mensah

Założyciel InPostu Rafał Brzoska i dziennikarka oraz działaczka społeczna Omenaa Mensah wzięli ślub w 2019 roku w RPA. To miejsce było dla nich wyjątkowe, jak mówili to właśnie tam „stykają się dwa oceany, a dzień nigdy się nie kończy”. Wspólnie mają syna Vincenta.

W rozmowie z „Plejadą” Omenaa Mensah opowiadała, że Brzoska ujął ją tym, że jest bardzo do niej podobny. – Na wielu płaszczyznach się zgadzamy, myślę, że patrzymy w tym samym kierunku. Jesteśmy w takim wieku, że dokładnie wiemy, czego nie chcemy. Takich dwóch ludzi się spotyka, zaczyna rozmawiać i po chwili już wiedzą, że dalej fajnie byłoby pospacerować razem – podkreślała.

