Britney Spears pobita przez ochroniarza gwiazdy NBA. Victor Wembanyama się tłumaczy

Britney Spears w czwartek 6 lipca wydała oświadczenie, z którego wynika, że została uderzona w twarz przez ochroniarza koszykarza San Antonio Spurs Victora Wembanyama.

„Traumatyczne doświadczenia nie są dla mnie nowością i miałam ich w życiu wiele. Nie byłam jednak przygotowana na to, co spotkało mnie zeszłej nocy” – zaczęła swoje oświadczenie artystka. Następnie opisała, że gdy wybierała się na obiad, w hotelu, w którym zatrzymała się w Las Vegas, zauważyła koszykarza Victora Wembanyama. Później zobaczyła go ponownie w restauracji i postanowiła podejść do niego i pogratulować mu sukcesu.

„Było naprawdę głośno, więc klepnęłam go w ramię, żeby zwrócić na siebie jego uwagę” – opisuje artystka. Spears przyznała, że jest świadoma, że koszykarz twierdzi, że ona „złapała go od tyłu”, jednak było to bardziej klepnięcie w ramię. „Jego ochrona w odpowiedzi uderzyła mnie w twarz” – podkreśliła, pisząc, że uderzenie prawie powaliło ją na ziemię, a z nosa spadły jej okulary.

Britney Spears zgłosiła sprawę na policję

Artystka, powołując się na własne doświadczenie z fanami, pisze dalej w oświadczeniu, że ludzie podchodzą do niej każdego dnia. „Choćby tamtej nocy zostałam otoczona przez grupkę 20 fanów. Moi ochroniarze nie uderzyli żadnej z tych osób” – zaznaczyła, dodając, że incydent był bardzo krępujący, ale chce podzielić się z tym światem, aby dać przykład, by ludzi traktować z szacunkiem. „Na tym świecie zbyt często dochodzi do przemocy fizycznej. Często za zamkniętymi drzwiami” – podkreśliła i poinformowała, że nie otrzymała jeszcze publicznych przeprosin, ani od gracza, ani od jego ochrony. Dała jednak do zrozumienia, że sprawa trafiła na policję.

CNN w tej sprawie skontaktowała się z policją metropolitalną Las Vegas. Funkcjonariusze potwierdzili, że prowadzone jest „dochodzenie w sprawie pobicia”, w związku z sytuacją, która została odnotowana w raporcie policyjnym z tego dnia.

Victor Wembanyama: Nie wiedziałem, że to Britney Spears

Victor Wembanyama, 19-letni zawodnik San Antonio Spurs, odniósł się do incydentu wcześniej tego samego dnia. Powiedział, że szedł z wieloma ludźmi korytarzem i usłyszał, że ktoś go woła, jednak jego ochrona wcześniej poinstruowała go, aby nie zatrzymywał się w tłumie.

„Ta osoba wołała »proszę pana, proszę pana« i w końcu złapała mnie od tyłu. Nie widziałem, co się stało, ponieważ szedłem prosto, co kazali mi robić ochroniarze. Ale ta osoba nie złapała mnie za ramię, tylko od tyłu. Wiem tylko, że ochrona ją odepchnęła. Nie wiem, z jaką siłą. Nie zatrzymywałem się” – podkreślił.

Koszykarz zapewnił, że przez kilka godzin nie zdawał sobie sprawy, że tą osobą była Britney Spears. „W końcu ochrona mnie o tym poinformowała. Myślałem, że żartują. Nigdy nie widziałem jej twarzy. Po prostu szedłem prosto” – przekazał.

