Werbowała niewolnice seksualne dla szefa sekty. Gwiazda „Smallville” wyszła z więzienia

Mack została skazana w 2021 roku kiedy wyszło na jaw jaki był jej udział w funkcjonowaniu sekty NXIVM. Aktorka była prawą ręką jej założyciela i przywódcy Keitha Raniere'a. Jej rola polegała na werbowaniu kolejnych członkiń sekty, które następnie szantażowała i zmuszała do seksu z Raniere'em. Jak się okazało, mężczyzna w kontakcie z kobietami dopuszczał się przerażających czynów.

Kobieta odbywała swoją karę w zakładzie karnym w Dublinie w Kalifornii. W poniedziałek 3 lipca został zwolniona z odsiadywania pozostałej części wyroku z uwagi na dobre sprawowanie.

Prawa ręka oprawcy

Allison Mack początkowo stała przed perspektywą 17 lat w więzieniu, ale prokuratorzy zdecydowali się na skrócenie tego wyroku w zamian za dowody obciążające przywódcę organizacji. Dostarczone przez aktorkę informację przyczyniły się do wymierzenia mu kary aż 120 lat pozbawienia wolności.

– Przepraszam te z was, które przyprowadziłam do Nxivm – powiedziała Allison Mack zwracając się do ofiar Raniere'a. – Przepraszam, że kiedykolwiek naraziłam was na nikczemne i emocjonalnie obraźliwe działania szalonego człowieka

Sprawę sekty opisywały szczegółowo amerykańskie media. New York Times opisał niezwykle okrutne praktyki Raniere'a. By sprostać jego wymaganiom, zwerbowane dla niego kobiety były poddawane głodówkom. Co więcej, w okolicach intymnych wypalano im inicjały mężczyzny. Kobiety, które na skutek stosunków seksualnych z Raniere'em zachodziły w ciążę były zmuszane do aborcji. Przywódca sekty zmuszał do seksu od 15 do 20 kobiet.

