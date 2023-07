Magda Gessler truje ludzi? Taki bulion otrzymała klientka

TikTokerka znana jako Aga Testuje ma na swoim Instagramie ponad 130 tysięcy obserwujących. Dzieli się z nimi swoimi opiniami na temat tego, gdzie warto smacznie zjeść, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Teraz postanowiła spróbować czegoś zupełnie nowego – sprawdzić, czy zasmakuje jej catering znanej polskiej restauratorki i prowadzącej program "Kuchenne Rewolucje" Magdy Gessler. Jej opinia nie była zbyt pochlebna.

Bulion Magdy Gessler trafi do Sanepidu?

Catering Magdy Gessler nazywa się „Dieta Pomidor”. „Moja dieta opiera się na świeżych, naturalnych i sezonowych składnikach. Pomidory odgrywają główną rolę gdyż są to moje ulubione warzywa” – tłumaczy restauratorka na stronie internetowej swojego przedsięwzięcia.

Na śniadanie Aga Testuje otrzymała omlet z owocami. Zaznaczyła, że choć nie przepada ona za słodkimi śniadaniami, to było pyszne. – No i wszystko byłoby dobrze, gdyby nie wysłali mi zepsutego bulionu. Wydaje mi się, że poszedł tutaj długi proces kiszenia – stwierdza TikTokerka i wprost pyta swoich fanów, czy powinna oddać bulion do Sanepidu.

Kolejne dania były już nieco lepsze. Na lunch Aga Testuje otrzymała pieczone klopsiki z ciecierzycy, które – jak powiedziała – „były dobre i nadawały się do jedzenia”. Podwieczorek był na słodko – była to legumina truskawkowa. „Bardzo, bardzo dobry” – oceniła influencerka. Na kolacje TikTokerka otrzymała szpinakowo-bazyliowe kluski w sosie pomidorowym.

„Aż jestem ciekawa, czy jutro też dojedzie coś zepsutego” – stwierdziła na koniec Aga Testuje. „1 dzień i 1 wtopa” – podsumowała.

Catering od Magdy Gessler, który zamawiała TikTokerka ma 1800 kcal i kosztuje dziennie 50,40 zł.

Catering Magdy Gessler zakłada różne opcje. Można zamówić dietę standardową, odchudzającą, wegeteriańską, redukcyjną, sportową czy z wyborem menu.

