Joanna Moro kąpie się topless w jeziorze. „Pomiędzy naturą i szumem miasta”

38-letnią Joannę Moro widzowie najlepiej znają z tytułowej roli w serialu TVP „Anna German. Tajemnica białego anioła”. Tuż po tym aktorka wydała także płytę z piosenkami tej artystki. Potem pojawiła się w innych polskich produkcjach, w tym między innymi w „Blondynce”, „Pierwszej miłości”, „Na dobre i na złe” czy „Ojcu Mateuszu”.

Moro jest bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych. jej profil na Instagramie obserwuje ponad 136 tysięcy osób. Aktorka dzieli się tam swoją codziennością – zamieszcza zdjęcia z eventów, w których bierze udział, z wyjazdów czy z pracy. Pokazuje też zabawne nagrania, które zbierają setki, a czasami nawet tysiące „polubień”. Chętnie zamieszcza też materiały ze swoją rodziną – mężem Mirosławem Szpilewskim i trójką dzieci – Mikołajem, Jeremim i Ewą.

Joanna Moro kąpie się topless w jeziorze. Co na to internauci?

We wtorek 4 lipca aktorka, która przebywa na urlopie, postanowiła dodać nagranie, na którym wchodzi do jeziora topless, a potem się w nim kąpie. Do wideo została dołączona ścieżka dźwiękowa, utwór Beyonce „CUFF IT”.

„Mój czerwiec – pomiędzy pracą, rodziną, wyjazdami, naturą i szumem wielkiego miasta” – napisała w opisie.

Materiał spodobał się wielu fanom aktorki, jednak niektórzy wyrazili swoje oburzenie, nie gryząc się przy tym w język. „Moim skromnym zdaniem przegięła pani”; „Czemu bez stanika?” – pytają internauci.

Galeria:

38-letnia Joannę Moro. Takie fotki zamieszcza w sieciCzytaj też:

Netflix kupił te seriale HBO. To pierwsza taka sytuacja w historiiCzytaj też:

Fanka Taylor Swift rozbawiła cały świat. Ukryła się pod kocem, bo nakłamała w pracy