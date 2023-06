Allan Starski laureatem Platynowych Lwów. Statuetkę odbierze podczas 48. FPFF w Gdyni

Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu, ogłaszając wyróżnienie dla Starskiego, poinformowała, że Platynowe Lwy trafią do artysty obdarzonego „niesamowitą wyobraźnią i wrażliwością”, który „wciąż wspaniale czuje materię kina, a jego projekty zawsze wynoszą filmową opowieść na nowy poziom”.

A jak wyróżnienie skomentował sam Starski? – Wiadomość o przyznaniu mi Platynowych Lwów przyjąłem z niekłamaną radością! Była autentycznym, miłym zaskoczeniem. Pozwoliła spojrzeć na filmy, w których uczestniczyłem, z szerszej perspektywy. Poczułem dumę, że w moim scenograficznym dorobku znalazły się dzieła nie tylko bogate w obrazie, ale też znaczące dla polskiej i światowej kinematografii – powiedział artysta. – Zawsze z dużą przyjemnością oglądałem ceremonię wręczania Platynowych Lwów dla moich wspaniałych kolegów reżyserów, tym razem cieszę się, że została uhonorowana praca współtwórcy filmu, scenografa – dodał.

Kim jest Allan Starski?

Allan Starski jest laureatem wielu prestiżowych nagród, wśród których najważniejszą jest Oscar za scenografię do filmu Stevena Spielberga „Lista Schindlera”. Trzykrotnie wyróżniony Orłem – za „Pana Tadeusza” (reż. Andrzej Wajda), „Pokłosie” (reż. Władysław Pasikowski) oraz „Pianistę” (reż. Roman Polański), który zapewnił mu także najważniejszą francuską nagrodę filmową – Cezara. Współpracował z wieloma reżyserami polskimi i światowymi, m.in. Agnieszką Holland, Krzysztofem Kieślowskim, Peterem Webberem i Stijnem Coninxem.

W ostatnich latach projektował scenografie do filmów „The Cut” (reż. Fatih Akin) i „Ukryta gra” (reż. Łukasz Kośmicki) z Billem Pullmanem w roli głównej. Jest również autorem scenografii do sztuk scenicznych i telewizyjnych. Do najsłynniejszych jego realizacji należą nagrodzone na Festiwalu Polskiej Twórczości Telewizyjnej projekty do spektaklu telewizyjnego „Wujaszek Wania” (reż. Aleksander Bardini), a także do „Czarownic z Salem” (reż. Zygmunt Hübner) i „Rozmów z katem” (reż. Andrzej Wajda) dla Teatru Powszechnego w Warszawie.

W 2006 roku Allan Starski stworzył oprawę scenograficzną do uroczystości Europejskiej Akademii Filmowej. Od lat prowadzi międzynarodowe warsztaty i master classes dotyczące scenografii filmowej. Ponadto jest autorem cenionej przez studentów i profesjonalistów książki „Scenografia”.

48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 18–23 września 2023 roku

