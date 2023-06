Teresa Lipowska ma już dość. Kiedy odejdzie z „M jak miłość”?

Teresa Lipowska wciela się w Barbarę Mostowiak w serialu TVP „M jak miłość” od od 2000 roku. Do 2017 roku na ekranie towarzyszył jej Witold Pyrkosz, wcielający się w jej męża Lucjana Mostowiaka. Po śmierci aktora co jakiś czas w sieci pojawiają się plotki na temat rzekomych planów odejścia Lipowskiej z serialu. Za każdym razem wywołują one wiele emocji, ponieważ zarówno bohaterka, grana przez aktorkę, jak i ona sama, są ulubienicami widzów.

Lipowska zdradziła, kiedy odejdzie z „M jak miłość”

85-latka postanowiła w końcu dosadnie odpowiedzieć na wszelkie plotki. – Często dziennikarze pytają, czy ta rola mi się nie znudziła, czy nie chcę odejść. Odejdę, kiedy serial się skończy – powiedziała w rozmowie z magazynem „Świat i ludzie”. – Nie jestem obcesowa, mam uczulenie na wszystkie brzydkie słowa, ale kiedy mnie ze trzy, może cztery, razy przez 22 lata pracy w TVP wyprowadzono z równowagi, to potrafiłam krzyknąć: „Ku***, nie będę tego robić!” – podkreśliła aktorka.

Lipowska przyznała też, że nie ma i nie czyta internetu. – Nie czytam tych skaczących literek, ale i tak ciągle słyszę, że jestem już w Skolimowie, że nie mam siły chodzić. Czy ktoś mi zazdrości mojej witalności? Komu zależy, żebym tak ciągle "odchodziła" z tego "M jak miłość"? – pytała.

Teresa Lipowska

Urodziła się 14 lipca 1937 roku w Warszawie. Jej rodzicami byli urzędnicy – Maria oraz Eugeniusz. Miała dwójkę młodszego rodzeństwa – siostrę Elżbietę oraz brata Andrzeja. Po wojnie przeprowadziła się z rodziną z Warszawy do Łodzi. Ukończyła średnią szkołę muzyczną w klasie fortepianu, a także studia na Wydziale Aktorskim PWSFTviT w Łodzi.

Po raz pierwszy zagrała jednak, gdy miała zaledwie 9 lat, wcielając się w królewnę-żabkę w spektaklu „Za siedmioma górami”, wystawianym w Teatrze Lutnia w Łodzi. Jako statystka pojawiła się w pierwszym filmie, gdy miała 13 lat. Był to obraz „Pierwszy start” Leonarda Buczkowskiego. W latach 60., już po ukończeniu studiów, zaczęła pracę w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. Grała potem też w teatrach Roma, Współczesnym czy Nowym. Przez kilka lat była etatową aktorką Teatru Syrena i związana była z kabaretem „Dudek”.

Prywatne życie Teresy Lipowskiej

Prywatnie była dwukrotnie zamężna. W 1957 roku poślubiła operatora Aleksandra Lipowskiego, z którym jednak rozwiodła się po trzech latach małżeństwa. W 1963 roku wyszła za mąż za aktora Tomasza Zaliwskiego, a ślubu udzielił im sam ks. Jan Twardowski. Byli razem aż do śmierci Zaliwskiego w 2006 roku. Lipowska ma ze swoim drugim mężem syna Marcina.

