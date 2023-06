Wielkimi krokami zbliża się koncert „Wianki nad Wisłą”, który zostanie zorganizowany w Warszawie przez Miasto Stołeczne Warszawa oraz stację TVN. Koncert poprowadzi Ralph Kamiński, a podczas występów artyści mają upamiętnić twórczość Kory. Od kilku dni stacja TVN promuje imprezę, prezentując specjalnie stworzony na jej potrzeby spot z udziałem Ralpha Kamińskiego. Nie byłoby w tym nic dziwnego ani zaskakującego, gdyby nie fakt, że stacja została oskarżona o... plagiat. Chodzi o motyw, który został wykorzystany w spocie.

TVN oskarżony o plagiat. Chodzi o spot z udziałem Ralpha Kamińskiego

W spocie promującym „Wianki nad Wisłą” widać Ralpha Kamińskiego, który występuje przy kabriolecie wypełnionym kwiatami. Okazuje się, że właśnie ten kadr zwrócił uwagę Rubensa. Wokalista porównał go do okładki swojej płyty „Piosenki, których nikt nie chciał” z 2022 roku. Rubens zostawił to bez komentarza, jedynie zestawił dwa kadry na swoim InstaStories. Więcej na ten temat wypowiedziała się Daria Zawiałow, która jest partnerką wokalisty. „Inspiracje – ok, plagiaty – nie ok” – napisała na swoim instagramowym profilu.

Głos zabrała też Sabina Jeszka, która jest żoną Karola Małeckiego, czyli fotografa, który zrobił sesję Rubensowi. „Wianki nad Wisłą są inspirowane twórczością Kory, a niestety ekipa Ralpha Kamińskiego nie inspirowała się twórczością mojego męża, tylko zerżnęła w 100 proc. PS Słyszałam, że jak popełniać plagiat, to od najlepszych” – napisała na Instagramie.

Na instagramowym profilu Ralpha Kamińskiego już też posypały się negatywne komentarze.

„Fajny plagiat, bo nikt się nie domyśli, że pomysł ze scenerią zgapiony? Słabe bardzo”, „To super tak okradać kogoś z pomysłu”, „Rubens miał podobne auto” – komentują internauci.

Na razie stacja TVN nie odpowiedziała na zarzuty i nie skomentowała oskarżeń o plagiat.

