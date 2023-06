Doda gwiazdą nowego programu Polsatu. Co tym razem pokaże?

Doda znów będzie gwiazdą telewizji Polsat. Jesienią 2022 roku jej fani mogli oglądać program „Doda. 12 kroków do miłości”. Teraz stacja zapowiada kolejne show z jej udziałem, ale tym razem nie będzie szukać partnera (bo już go znalazła!). Fani mogą spodziewać się zupełnie innego formatu.

Nowy program Polsatu z udziałem Dody

Serwis Wirtualne Media dowiedział się, że Polsat zaczyna w czerwcu prace na planie nowego programu z udziałem artystki – „Doda. Dream Show”. Będzie to program, w którym jej fani zobaczą, jak artystka przygotowuje się do występów, poznają jej bliskich i współpracowników. Zdjęcia będą realizowane przez kilka miesięcy na terenie jej domu, w sali treningowej, w studiu czy miejscu, w którym zaplanowany jest dany koncert.

– „Doda. Dream Show” to nowy i jedyny format typu doku-reality poświęcony codziennemu życiu gwiazdy podczas organizacji koncertu muzycznego. Zobaczymy jak radzi sobie z problemami, które wynikają przy przygotowywaniu tak ogromnego przedsięwzięcia, jak godzi życie artystyczne z życiem prywatnym, jak funkcjonuje w sytuacjach ekstremalnego stresu. Na kształt programu wpływ będą mieli także fani oraz obserwatorzy Dody w social mediach, z którymi interakcje są istotnym elementem show – powiedział Pascal Litwin, producent kreatywny Polsatu, cytowany przez Wirtualne Media.

Można podejrzewać, że show to nie lada gratka dla fanów Dody, tym bardziej że w trakcie jego realizacji artystka będzie się z nimi kontaktować, a do tego umożliwi im wygranie biletów na koncert. „Doda. Dream Show” będzie trwać 44 minuty i powstanie 8 odcinków. Reżyserem jest Michał Majak, który również wraz z Pascalem Litwinem współpracował przy programie „Doda. 12 kroków do miłości”.

Czytaj też:

TVP zmienia reżysera, który obraził Dodę. „Nie ma zgody na obrażanie kobiet”Czytaj też:

Edyta Górniak uderza w Dodę. „Zmanipulowała, okłamała opinię publiczną”