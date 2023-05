Maciej Stuhr o stanie zdrowia ojca. Pisze o „uratowaniu życia”

W ostatnich dniach na jaw wyszło, że Jerzy Stuhr zmaga się z nawrotem raka, a jego stan zdrowia jest ciężki. Ujawnił to sam Maciej Stuhr w podcaście „WojewódzkiKędzierski”. Aktor wspomniał o skandalu z udziałem ojca, który pod wpływem alkoholu potrącił człowieka, i nie krył wtedy smutku. – Było mi strasznie smutno, to był trudny czas i w pewnym sensie jest, chociaż życie toczy się dalej. Co mamy zrobić? – powiedział. Gdy zapytano go, czym teraz tata dojeżdża do pracy, Maciej Stuhr odpowiedział:

„Tata jest na OIOM-ie i niczym nie dojeżdża. Wózkiem inwalidzkim czasem jedzie sobie na spacer”.

Wtedy też „Gazeta Wyborcza” informowała, że aktor musiał przejść kolejną operację wycięcia nowotworu krtani. Teraz Maciej Stuhr ujawnił nowe informacje, dotyczące stanu zdrowia ojca.

Maciej Stuhr o zdrowiu ojca

Teraz na swoim facebookowym profilu Maciej Stuhr zabrał głos w sprawie stanu zdrowia swojego ojca. We wpisie zwrócił się do fanów, a także medyków, którzy zajmują się Jerzym Stuhrem.

„Bardzo dziękuję wszystkim za słowa wsparcia i życzenia zdrowia dla Ojca. Przede wszystkim zaś, w imieniu rodziny, bardzo dziękuję całemu zespołowi OIOM-u ze Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem pod wybitnym kierownictwem pana profesora Marcina Zielińskiego, za wspaniałą opiekę i uratowanie życia naszego pacjenta” – napisał Maciej Stuhr.

Pod wpisem aktora posypały się komentarze od fanów. Wszyscy życzą Jerzemu Stuhrowi zdrowia i trzymają kciuki za jego powrót do formy.

„Życzę teraz, by szybko wydobrzał. Dużo zdrowia i sił dla taty”, „Panie Macieju! Proszę przyjąć dla taty wyrazy szacunku i szybkiego powrotu do zdrowia!”, „Same dobre myśli w stronę Jerzego i całej waszej rodziny” – komentują internauci.

„Gazeta Wyborcza” informuje, że teraz Jerzego Stuhra czeka długa rehabilitacja.

