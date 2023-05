Poruszające wyznanie Macieja Stuhra. „Tata jest na OIOM-ie”

Ojciec Macieja Stuhra spowodował wypadek 17 października 2023 roku. Wówczas legendarny aktor wsiadł za kierownicę pod wpływem alkoholu i potrącił motocyklistę. Z zeznań mężczyzny wynika, że artysta próbował uciec, ten natomiast tłumaczył, ze nie zauważył motocyklisty. Ostatecznie gwiazdor usłyszał wyrok. Stuhr został skazany na 3 tys. zł grzywny, prokuratura stwierdziła jednak, że kara jest zbyt niska, a celebrytę czeka kolejny proces.

Maciej Stuhr skomentował wypadek ojca

Jednak nie tylko Jerzy Stuhr musi borykać się z medialnymi konsekwencjami, a także jego syn. Maciej Stuhr dość oszczędnie komentował całe zajście, ale za każdym razem potępiał zachowanie ojca. Teraz skomentował je w podcaście „WojewódzkiKędzierski”.

– Mamy teraz całkowicie nową relację. Mój tata jest bardzo starszym panem. Miał dwa lata temu dość mocny wylew i jest innym człowiekiem, niż był. Nasza relacja jest budowana na nowo w wielu rejonach. To nieszczęście, które się przytrafiło, było jakimś testem i strasznie trudną sytuacją. Cokolwiek teraz powiem, to jutro będzie headlinem – powiedział. Dodał, że o wypadku dowiedział się telefonicznie. Ktoś przez telefon zacytował mu „jednego pana, który nie jest wart wspomnienia”.

Maciej Stuhr zabrał głos ws. afery z ojcem. Aktor jest na OIOM-ie i korzysta z wózka inwalidzkiego

W dalszej części Stuhr przyznał, że była to dla niego trudna sytuacja. – Było mi strasznie smutno, to był trudny czas i w pewnym sensie jest, chociaż życie toczy się dalej. Co mamy zrobić? – dodał. Artysta przyznał, że lekarstwem na trudne życiowe sytuacje jest humor. – Staram się wygłupiać, szukać żartów, bo one pozwalają mi łatwiej przechodzić przez życie, coś zrozumieć. A nawet jak nie rozumiem, to pozwalają mi się pośmiać, a bardzo to lubię. Ze wszystkiego powinniśmy się śmiać: ze śmierci, z chorób, z impotencji – powiedział na antenie.

Na koniec padło wyznanie, którego nikt się nie spodziewał. Kiedy Kuba Wojewódzki zapytał Macieja Stuhra, jak jego ojciec dojeżdża do pracy, ten przyznał, że jest w szpitalu. – Tata jest na OIOM-ie i niczym nie dojeżdża. Wózkiem inwalidzkim czasem jedzie sobie na spacer – odparł.

