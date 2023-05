Jerzy Stuhr kolejny raz walczy z chorobą. „Nowotwór wrócił”

Maciej Stuhr był gościem ostatniego odcinka podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Podczas wywiadu nie mogło zabraknąć wątku ojca aktora, który spowodował wypadek po spożyciu alkoholu.

Poruszające wyznanie Macieja Stuhra. „Tata jest na OIOM-ie”

W czasie rozmowy z dziennikarzami gwiazdor przyznał, że Jerzy Stuhr, ma problemy ze zdrowiem, a przez przebyte choroby jest w średniej formie. – Mamy teraz całkowicie nową relację. Mój tata jest bardzo starszym panem. Miał dwa lata temu dość mocny wylew i jest innym człowiekiem, niż był. Nasza relacja jest budowana na nowo w wielu rejonach. To nieszczęście, które się przytrafiło, było jakimś testem i strasznie trudną sytuacją – wyznał.

Chwilę później Kuba Wojewódzki zapytał, jak Jerzy Stuhr obecnie dojeżdża do pracy. Było to oczywiste nawiązanie do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. – Tata jest na OIOM-ie i niczym nie dojeżdża. Wózkiem inwalidzkim czasem jedzie sobie na spacer – odparł.

Jerzy Stuhr walczy z nowotworem. Musiał przejść kolejną operację

To wyznanie zaniepokoiło fanów, którzy zaczęli się zastanawiać, co jest artyście. „Gazeta Wyborcza” dotarła do informacji, z których wynika, że Jerzy Stuhr ma nawrót nowotworu gardła. Pierwszy raz zmiana pojawiła się w 2011 roku. Wówczas aktorowi udało się wygrać z chorobą. Od tamtej pory aktywnie wspiera inicjatywy, które działają na rzecz osób walczących z rakiem.

– Nowotwór wrócił. Rak krtani pojawił się w prawie tym samym miejscu co poprzednim razem. Znów była konieczna operacja. Po raz drugi aktor wybrał klinikę w Zakopanem – zdradziła osoba z otoczenia Stuhra. Okazuje się, że zabieg odbył się trzy tygodnie temu, a gwiazdor wciąż dochodzi do siebie.

