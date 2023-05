Monika Olejnik w odważnej stylizacji w Cannes. Dekolt sięgał do pępka

W Cannes trwa właśnie 76. Festiwal Filmowy, a na Lazurowym Wybrzeżu można podziwiać tłum gwiazd. Pojawiła się tam już Weronika Rosati, a nawet Monika Olejnik. Dziennikarka zaszalała ze swoją stylizacją. Na czerwonym dywanie zaprezentowała kreację, której dekolt sięgał do pępka. Fani nie ukrywali, że są pod wrażeniem.

Monika Olejnik w odważnej stylizacji w Cannes

Monika Olejnik lubi bawić się modą, czego nie ukrywa. Gdy bywa na salonach, zawsze zaskakuje swoimi stylizacjami. Monika Olejnik lubi nie tylko najnowsze trendy, ale i chętnie sięga po te ubrania, które podkreślają jej wysportowaną figurę. Tak było również teraz podczas festiwalu w Cannes.

Monika Olejnik opublikowała na Instagramie krótkie nagranie składające się z wideo i zdjęć zrobionych w Cannes. Możemy podziwiać na nich jej stylizację. Monika Olejnik wybrała czarną, obcisłą suknię z bardzo głębokim dekoltem, sięgającym do pępka. Kreacja zrobiła wrażenie na jej obserwatorach.

Galeria:

„Top jednak by się przydał”, „Super wygląda. Jak zawsze zresztą”, „Już dziś Złota Palma za Twój look”, „Wygląda pani obłędnie”, „Elegancko jak zawsze”, „Klasa i styl jak zawsze pani Moniko” – pisali fani.

Sama Monika Olejnik nie odniosła się ani słowem do swojej stylizacji w opisie do wideo. Skupiła się na premierze filmu „Banel e Adama”. „Obraz w reżyserii Ramata-Toulaye SY – jak dramat „Romeo i Julia”. Fantastycznie został przyjęty #film „Strefa interesów” Jonathana Glazera z polskimi akcentami, #zdjęcia Łukasz Żal, #kostiumy Malgorzata Karpiuk, charakteryzacja Waldemar Pokromski i teraz #proszę #owacje i wybitna polska producentka Ewa PUSZCZYŃSKA. To dzieło ma szanse na Złotą Palmę. W sobotę wieczorem do Cannes wrócił z produkcją „Killers of the Flower Moon” #maestro Martin Scorsese. Tak deszczowego festiwalu jeszcze nie widziałam” – napisała Monika Olejnik.

