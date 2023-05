Edward Miszczak tłumaczy, dlaczego zwolnił Katarzynę Dowbor. Wspomniał o wieku i stagnacji

Katarzyna Dowbor po 20 latach pracy została zwolniona z programu „Nasz nowy dom”. Informacja ta wywołała ogromną burzę w mediach, a decyzję Edwarda Miszczaka skomentowała już jego poprzedniczka Nina Terentiew, Katarzyna Skrzynecka czy architekt z programu „Nasz nowy dom”. Sama Katarzyna Dowbor, która skomentowała decyzję nowego dyrektora Polsatu, stwierdziła, że chodzi o „nowe porządki i odmładzanie wszystkiego i wszystkich”. Teraz Edward Miszczak wyjaśnił swoją decyzję.

Edward Miszczak tłumaczy, dlaczego zwolnił Katarzynę Dowbor

Podejrzewano, że zwolnienie Katarzyny Dowbor było związane z jej wiekiem. Teraz dyrektor programowy w rozmowie z serwisem Wirtualne Media odniósł się do tych zarzutów. Przy okazji wyjaśnił, jaki był powód pożegnania Katarzyny Dowbor.

– Ja mam 67 lat i nie zrobię z siebie młodzieniaszka. Jak w to w telewizji. Telewizja rządzi się nowymi twarzami, nową rzeczywistością. Jak by nie było zmian, to byłaby wielka stagnacja – powiedział.

Katarzynę Dowbor zastąpiła Elżbieta Romanowska, co spotkało się z dużym oburzeniem fanów programu. Stwierdzili, że nie będą oglądać kolejnego sezonu „Naszego nowego domu”. Tymczasem Polsat ostatnio wyemitował finałowy odcinek 20. sezonu, w którym można było zobaczyć ostatnią metamorfozę domu z udziałem Katarzyny Dowbor.

„Nasz nowy dom” to kolejny program, który odmienił Edward Miszczak. Wcześniej podobna rewolucja dotknęła show „Twoja twarz brzmi znajomo” – wtedy pracę stracili jurorzy Katarzyna Skrzynecka i Michał Wiśniewski. Odszedł też prowadzący Piotr Gąsowski w geście solidarności. Edward Miszczak twierdził jednak w rozmowie z Interią, że nie mógł zbyt wiele zmienić.

– Nie za wiele mogłem pozmieniać. Myślę, że ta wiosna jest ciągle bardziej wiosną mojej koleżanki Niny Terentiew niż moją. Bardzo liczę, że „Twoja twarz brzmi znajomo”, którą trochę odkurzyliśmy w ostatnim czasie, będzie miała swoich fanów – powiedział wtedy.

Czytaj też:

Ostatnia metamorfoza Katarzyny Dowbor w „Nasz nowy dom”. Finał 20. sezonuCzytaj też:

Skrzynecka komentuje post Dowbor. Pisze o „etyce” i „honorze”