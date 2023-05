Roksana Węgiel kupiła dwa mieszkania. Pochwaliła się na Instagramie

Roksana Węgiel jest tegoroczną maturzystką, ale już na swoim koncie ma pierwszy milion, który zarobiła dzięki muzyce. Na brak popularności narzekać nie może, a bilety na jej koncerty oraz płyty sprzedają się jak świeże bułeczki. Dzięki temu Roksana Węgiel mogła kupić dwa mieszkania. Na Instagramie ujawniła, co z nimi zrobi.

Roksana Węgiel chwali się zakupem mieszkań

Jakiś czas temu Roksana Węgiel wyznała w rozmowie z Żurnalistą, że mimo młodego wieku już zarobiła swój pierwszy milion. – Tak, to gdzieś tam było moim postanowieniem. Ucieszyłam się i wiadomo, masz coś takiego, że po prostu... Nawet się w sumie trochę wzruszyłam, bo stwierdziłam, że to, co robię, powoduje, że się spełniam na każdej płaszczyźnie – powiedziała wtedy. Nic więc dziwnego, że może poszaleć na zakupach. Nie wydaje jednak pieniędzy na drobiazgi, inwestuje jest za to w nieruchomości. Pochwaliła się tym na Instagramie. Okazuje się że Roksana Węgiel kupiła dwa mieszkania. W jednym z nich zamieszka z ukochanym Kevinem, natomiast drugie traktuje jako inwestycję.

„Z Kevinem remontujemy nasze mieszkanie, a dziś kupiłam swoje pierwsze inwestycyjne! Bardzo się cieszę. #Inwestorka” – napisała Roksana Węgiel na zdjęciu, które zamieściła na InstaStory. Widać na nim wokalistkę, która pozuje z aktem notarialnym.

Roksana Węgiel kupiła dwa mieszkania

Ciekawe, czy młoda gwiazda pokaże, jak urządziła swoje nowe mieszkanie. Z pewnością byłaby to nie lada gratka dla jej fanów. Tym bardziej że Roksana Węgiel rzadko ujawnia fakty ze swojego życia prywatnego i nie należy do tego grona gwiazd, które codziennie publikują nowe prywatne zdjęcia.

